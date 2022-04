Postavljajo nov Guinnessov rekord! Jim bo uspelo? #video

V oddaji Planet Vau nam bo Marko Knafelc razkril, zakaj so se Dunking Devils družili z Luko Dončićem in kakšen spektakel pripravljajo jeseni, govorili pa smo tudi z navdihujočo glasbenico Anđo Marić. Magazinska oddaja Planet Vau je na sporedu vsako soboto ob 18.20.

Sobotno oddajo Planet Vau bomo začeli z dih jemajočim videoposnetkom, ki bi nam moral biti vsem vzgled. Hrvaška glasbenica Anđa Marić, ki je bila sedem let poročena s slovenskim umetnikom Primožem Dolničarjem, s katerim sta imela grdo ločitev ter boj za skrbništvo, je leta 2012 zbolela za multiplo sklerozo. Zdravniki so ji takrat napovedali, da bo že čez dve leti na invalidskem vozičku. Trmasta Anđa se ni pustila, ampak je vzela usodo v svoje roke. Pred dnevi je objavila video, v katerem je prvič po sedmih letih naredila samostojne korake.

Počitniško delo na ladji med študijem, ki postane nevarna pustolovščina, je zaznamovalo Lotosa Vincenca Šparovca, takrat 21-letnega študenta AGRFT, ki je sam na odprtem morju zrl smrti v oči in hkrati pogledal v globino svoje duše. Danes, 29 let kasneje, je bila ta izkušnja povod za ustvarjanje izpovedne osebne zgodbe.

Jernej Tozon se s Čuki počasi pripravlja na novo sezono veselic in koncertov. Pred dnevi pa so se začela ugibanja, ali je postavni pevec spet samski in ali si po novem kuha sam. Naša novinarka Eva Cimbola ga je povabila k sebi domov, kjer se je Jernej preizkusil v kuhi, vmes pa veselo poprijel za kitaro in med kuhanjem kar zapel.

Poznamo ga kot nekdanjega Exatlonovca, je pa tudi eden od ustanoviteljev Dunking Devilsov. V četrtek smo Marka Knafelca gostili v kvizu Leta štejejo, zdaj pa nam bo razkril, zakaj se je pred kratkim naša najbolj znana akrobatska skupina družila z Luko Dončićem in kakšen spektakel pripravlja jeseni. Namignemo vam le, da gre za nov Guinnessov rekord.

Za konec je Milan Gačanovič v oddaji Poroka na drugi pogled samo za nas pokomentiral najbolj izpostavljene politike, zmagovalce letošnjih volitev. Pogledali smo, kakšen stil imajo Tanja Fajon, Matej Tonin in Robert Golob, kot prvega pa je Gacho ocenil Luko Mesca.

Magazinska oddaja Planet Vau bo na sporedu v soboto ob 18.20 na Planetu.

