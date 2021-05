Kakšni so zvezdniki v zaodrju, ko jih kamera ne snema?

V oddaji Planetu Vau boste izvedeli, s kakšnimi kapricami se ukvarjajo sodelavci naših zvezdnikov, slišali boste ganljive zgodbe, zaradi katerih se bo tudi letos Miha Deželak podal na dobrodelno pot. Spoznali pa boste tudi paraplesalki.

Lara Nedeljkovič in Martina Smodiš sta paraplesalki, ki se trenutno pripravljata na mednarodno tekmo v Italiji, če bo šlo vse po sreči, pa ju konec leta čaka svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Sicer pa sta Lara in Martina povsem običajni dekleti, ki se radi družita s prijateljicami, delata, si želita družine ... Pri vsem tem pa ju invalidski voziček, ki je njun spremljevalec že od rojstva, prav nič ne ovira. Mi smo ju obiskali na večernem treningu.

Pri pevki Maji Založnik te dni praznujejo prvo obletnico − njena hčerka Arwen je namreč stara že več kot eno leto, Maja pa s svojim Markom (še) ni poročena, zato je Eva Cimbola preverila, kaj se bo jutri praznovalo.

Kaly Kolonič že več kot 20 let dela z največjimi slovenskimi, balkanskimi in tudi s številnimi svetovno znanimi zvezdniki. Kot PR se srečuje z vsemogočimi željami, zahtevami in prigodami slavnih, nam pa je razkrila delček svojega in njihovega zvezdniškega blišča: kdo ločuje smeti tudi v zaodrju, komu ni vseeno, kaj pove, in kateri pevec si vedno umije zobe, tik preden stopi na oder. Vse to in še več izveste, zato ne zamudite oddaje.

Anja Troha in še sedem mladih deklet sestavljajo projekt Chasing the tale. Projekt združuje ljubezen do psov in potovanj. Dekleta tako dokazujejo, da se s pravilno vzgojenim psom lahko potuje v oddaljene kraje za več dni. V večjih mestih se ljubiteljice živali ustavijo in na ulici s svojimi psi izvajajo nore trike, za to pa dobijo tudi kakšen evro. V klobuk, ki ga nosi eden od psov.

Miha Deželak bo letos že sedmič zapored junak dobrodelne akcije Deželak junak. Težke zgodbe otrok iz socialno ogroženih družin, za katere Miha s svojo ekipo zbira denar, se ga zelo dotaknejo, zaradi njih pa kdaj tudi iskreno zajoče.

Oddaja Planet Vau, z vami vsako soboto ob 18.30 na Planetu.

