Kako se naličiti za noč čarovnic? #video

Če nimate zamisli za masko, vam svetujemo, da se letos odločite za poslikavo obraza. Skupaj z mojstrico ličenja Niko Hauptman vam bomo v Planet Vau predstavili rožnatega, ženstvenega okostnjaka z biserčki. Za noč čarovnic pa je seveda pri marsikom doma zanimivo tudi zaradi različnih strašnih, a okusnih jedi. Če bi letos tudi vi radi pripravili kaj tematskega in preprostega, ne smete zamuditi naših predlogov v oddaji.

Denis Porčič Chorchyp je profesionalni borec in trener borilnih veščin, ki je v šovu Exatlon kot izpadli tekmovalec poskrbel za ogromno solza. Njegovi ekipi je bilo hudo, da so izgubili motivatorja. Eva Cimbola pa ga je prvič po prihodu domov odpeljala v njegovo telovadnico na Jesenicah.

Krompirjeve počitnice se končujejo in tudi nekateri znani Slovenci so jih preživeli družinsko. V nadaljevanju vam pokažemo, kaj vse so ustvarjali pri pevki Tinkari Fortuna.

