Chorcyp razkril, kaj mora storiti dekle, da osvoji njegovo srce #video

V oddaji Planet Vau, ki si jo na Planetu lahko ogledate vsako soboto ob 18.30, se je Eva Cimbola tokrat v rubriki Iskreno pogovarjala z Denisom Porčičem - Chorchypom. Nekdanji tekmovalec Exatlona je pokazal, kakšne poškodbe so mu ostale za spomin po koncu oddaje, razkril pa je tudi, kako sta mu življenje izboljšali meditacija in rastlinska prehrana ter kaj mora storiti dekle, da osvoji njegovo srce.

Denis Porčič - Chorchyp je profesionalni borec, trener borilnih veščin, osebni trener, glasbenik in nekdanji tekmovalec v oddaji Exatlon, ki se po porazu v izločilnem dvoboju šele vrača v stare življenjske tirnice.

Denis je med drugim pokazal, s kakšnimi poškodbami je zapustil oddajo Exatlon. Večinoma je šlo za modrice in brazgotine, resnejša je bila samo poškodba rame, ki ga je tudi najbolj bolela. "Sicer imam visok prag bolečine, ampak za poškodbo rame sem vedel, da bo problematična tudi za nadaljnje treninge."

Denis med izločilnim dvobojem v oddaji Exatlon, v katerem si je poškodoval ramo.

Voditeljica je nato izpostavila, da se je Denis v Exatlonu izkazal za povsem drugačnega, kot bi stereotipno pričakovali glede na njegovo udejstvovanje v borilnih veščinah in navdušenje nad rap glasbo. "Da, mediji so me pogosto prikazovali drugačnega, kot sem. Šele v oddaji Exatlon pa sem lahko pokazal, kdo sem v resnici. Jezo in agresijo lahko v športu uporabiš kot vodilo, ne smeš pa dovoliti, da te jeza nadvladuje," je pojasnil Denis.

Voditeljico je zanimalo, ali mu uspeva ohraniti mirno kri tudi med vožnjo. "V zadnjem času sem veliko izvajal meditacijo petih elementov, kjer se soočaš s pozitivnimi in negativnimi čustvi. Pred tem sem bil v avtu vedno zelo živčen, prek meditiranja pa sem ugotovil, da tako samo škodujem sam sebi in ljudem okoli sebe," je priznal Chorcyp.

Denisovo je pogovoru razkril še, kako mu dekle lahko spodnese tla pod nogami: "Največ mi pomeni, da me ženska sprejme takšnega, kot sem, in da razume moj življenjski tempo, saj ga sestavljajo stvari, ki mi v življenju veliko pomenijo."

Denis je kot zagrizen športnik v izvrstni telesni formi, kar mu uspeva ob uživanju samo rastlinske hrane. "Kolega, ki je doktor znanosti o prehrani, mi je svetoval takšen način prehranjevanja in mi tudi pomaga in me o tem izobražuje." Dodal je, da mu je uživanje mesa in mlečnih izdelkov škodovalo: "Imel sem zamaščena jetra in visok holesterol. Po mesecu in pol rastlinske prehrane pa sem dosegal neverjetne rezultate, zlasti se mi je popravila krvna slika."

Evo Cimbola zanimalo še, kako "zoprn" je do svojega dekleta zaradi stroge discipline, ki se je sam tako pridno drži. "Na srečo mi ona zelo pomaga pri rastlinski prehrani, saj se tudi sama drži takega načina prehranjevanja. Zame zelo lepo skrbi," je priznal Denis, ki je na ta način razkril tudi, da je že našel dekle, ki je osvojilo njegovo srce.

