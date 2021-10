Tako je pevec polepšal dan svoji najmlajši oboževalki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V magazinski oddaji Planet Vau, ki si jo na Planetu lahko ogledate vsako soboto ob 18.30, je tokrat slovenski pevec Dejan Vunjak v vrtcu presenetil svojo najmlajšo oboževalko. Dve leti stara deklica Flora je namreč praznovala rojstni dan, pevec pa jo je obiskal in ji ob spremljavi kitare zapel njene najljubše uspešnice.

V oddaji Planet Vau se nam je predstavila dve leti stara deklica Flora, ki je po maminih besedah največja oboževalka slovenskega pevca Dejana Vunjaka. Njegove pesmi mora namreč Flori doma predvajati tudi večkrat zapored.

Pevec Dejan Vunjak je priznal, da so takšna presenečenja sicer pogosta, ampak vseeno je tako majhni deklici zapel prvič. "Otroci so najbolj iskrena bitja, ki se takoj odločijo, ali jim je nekaj všeč ali ne. Ne vem sicer, kaj je razlog, da tako radi poslušajo moje pesmi, ampak dokler bo tako, bom izredno srečen in ponosen," je priznal Dejan.

Dejan je Flori pred vrtcem priredil celo zabavo. Najprej ji je zapel pesem Vse najboljše, po njej pa so seveda sledile njegove uspešnice, ki jih Flora zvesto posluša vsak dan. Deklica je zadovoljno plesala, pevca Dejana pa povabila tudi na kosilo. Lepo presenečenje je prineslo veliko zadovoljstva obema. "Polepšalo mi je dan," je na koncu priznal pevec.

Magazinska oddaja Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, je na sporedu vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.