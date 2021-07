"Priznam, da sem bila ena tistih mam..." #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Planet na obisku se bo Eva Cimbola potepala po Štajerski. Sankanje, vitezi ter raziskovanje naravoslovja, vse to v nedeljo ob 18.15 v oddaji Planet na obisku na Planetu.

Med snemanjem oddaje Planet na obisku, si bo voditeljica Eva Cimbola vzela čas tudi zase in za družino. A tudi ta bo povezan z oddajo, saj ji je snemanje spremenilo osebne načrte. Zaradi novih doživetij med samo oddajo in zaradi novih ljudi se je odločila, da se bo vrnila še na kar nekaj lokacij. Obenem pa prizna, da je bila ena tistih mam, ki so si v soboto zjutraj rekle: "Pa kam bi sploh šli?" Odkar vodi oddajo, tega ne doživi več.

Slovenija jo vedno znova očara, zato bo tudi letošnje počitnice izkoristila, kar se le da, v Sloveniji. Kot je Evina družina že navajena, bodo med sezono odšli tudi na Hrvaško na robinzonske počitnice, kjer se bodo odklopili od vsega, nato pa bodo še nekaj dni namenili slovenskim biserom. Zdaj niti najbolj zaposlena mama nima več izgovorov, da nima idej, kam bi odšli na izlet, pravi. Le gledati je treba našo oddajo.

Zabava na Celjski koči Foto: zajem zaslona

Planet na obisku v nedeljo ob 18.15 na Planetu. Raziskujte z nami!

