Pred nami so nove podražitve #video

Ob visokih cenah hrane, elektrike, ogrevanja so zdaj pred nami nove podražitve. Mlade družine bodo po žepu udarili še dražji vrtci. Zneski na položnicah bodo višji tudi zaradi dviga plač pomočnicam vzgojiteljic, ki si to nedvomno zaslužijo. Tudi župani se s tem strinjajo, a hkrati poudarjajo, da občine dodatnega finančnega bremena ne bodo zmogle same. Zato na pomoč kličejo državo.

Foto: zajem zaslona Dvig cen materiala, hrane in energije so razlogi, da vrtci občinam predstavljajo veliko finančno breme, ki se ga vsaka občina loteva drugače, a osnovno vodilo mora biti, da je varstvo otrokom omogočeno. Kljub podražitvam pa se marsikatera občina v preteklosti ni odločila za prenašanje dviga cen na starše.

V mestni občini Velenje tako predvidevajo, da se bodo cene vrtcev v letošnjem letu dvignile za okoli 16 odstotkov. Da le dvig plač ne more biti razlog za tako nenaden in visok skok cen, kot ga napovedujejo občine, pa je ob tem jasno ministru za vzgojo in izobraževanje. Kljub temu sta pristojni ministrstvi na pogovore z občinami o možnosti deljenja finančnega bremena pripravljeni. Za ta korak pa morajo občine sprva pripraviti vse potrebne podatke, ki kažejo, za koliko so se jim zaradi zvišanja plač pomočnicam vzgojiteljic dvignili stroški. Podražitev vrtcev pa še zdaleč ne bo edina. Že pretekli mesec so v drugi največji občini napovedali zvišanje cen čiščenja odpadnih voda za skoraj 30 odstotkov in za petino dražje mesečne avtobusne vozovnice.

