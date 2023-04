Odprava kazni, izrečenih med covidom? #video

Ste med tistimi, ki so dobili kazen za kršenje odlokov v času epidemije covid-19? Pravosodno ministrstvo je v vladni postopek poslalo predlog zakona, s katerim želi te kazni odpraviti. Koliko bo to stalo državni proračun in kako bodo obračunali delo v splošno korist ali nadomestni zapor?

Pravosodno ministrstvo je v vladni postopek poslalo predlog zakona, s katerim želi odpraviti že izrečene kazni in ustaviti prekrškovne postopke, ki so jih policija in drugi organi na podlagi odlokov in zakonodaje tretje Janševe vlade sprožili v času epidemije covid-19.

Foto: zajem zaslona Zakon se nanaša na obdobje med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022. V tem času se je nabralo za nekaj več kot 5,7 milijona evrov kazni. Okoli 1,7 milijona evrov glob so kršitelji poravnali, v prisilni izterjavi pri finančni upravi pa je za malo manj kot štiri milijone evrov.

Od začetka epidemije do konca lanskega maja je bilo zaradi kršenja covidnih pravil sproženih več kot 62 tisoč prekrškovnih postopkov. Razlogov je bilo več, na primer nepravilno nošenje maske, prehajanje mej med občinami in statističnimi regijami, gibanje med policijsko uro, zbiranje v skupinah, večjih od šest ljudi, in podobno. Od omenjenih kazni je bilo za 1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, preostale so šle v prisilno izterjavo.

Tistim, ki so globo že poravnali, bodo glede na predlog zakona plačan znesek povrnili. Za opravljeno delo v splošno korist bodo kršitelji za vsako uro dela prejeli 10 evrov, za vsak dan, ki so ga preživeli v nadomestnem zaporu, pa 100 evrov.

Uveljavitev zakona bo pustila tudi finančne posledice, na primer 80 tisoč evrov za gradnjo informacijske podpore za vračanje glob na finančni upravi, vse vrnjene globe pa bodo proračun stale več milijonov.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: o izbrisu varnostnih posnetkov v UKC Ljubljana, energetskem načrtu in debelosti pri otrocih. Bodite z nami ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.