Želja izpolnjena: Petra se je končno pokazala v kopalkah #foto

Tekmovalka tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija Petra Pintarič nam je pred vstopom v šov razkrila, da je sama že velikokrat poskušala izgubiti odvečno težo, a se ji je zaradi hormonskega neravnovesja močno povečalo oprsje. Zaradi prevelikega oprsja tudi ni mogla najti primernih kopalk, v katerih bi se rada pokazala že letos poleti. Dobrih pet mesecev kasneje se ji je želja že izpolnila.

Petra se je, potem ko je izpadla iz šova The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, odločila za operacijo zmanjšanja prsi, ki so jo v preteklosti močno ovirale in ji povzročale tudi nemalo zdravstvenih težav. Operacija je bila uspešna in 24-letnica je bila nad končnim rezultatom nadvse navdušena.

V teh dneh se mudi na dopustu, na družabnem omrežju Instagram pa je že objavila dokaz, da se ji je končno izpolnila velika želja, ki nam jo je zaupala pred vstopom v šov. Zdaj se lahko v kopalkah samozavestno sprehaja po plaži. Poleg operacije oprsja je tekmovalka resničnostnega šova do danes izgubila tudi nekaj dodatnih kilogramov in tako poskrbela za zares osupljivo preobrazbo.

