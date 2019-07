Zmagovalec The Biggest Loser Slovenija: S tehtnico se ne obremenjujem #foto

Cristian Baranašič, zmagovalec tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ne počiva na lovorikah, ampak še vedno vztraja na novi poti. Zaupal nam je, da se mu je življenje po šovu obrnilo na glavo in da ima dan premalo ur za vse, kar si želi početi.

Cristian se je v šov The Biggest Loser Slovenija prijavil z željo, da bi izboljšal svoje življenje. To mu je uspelo in hvaležen je za to nepozabno izkušnjo. Vsak dan čuti pozitivne učinke svoje preobrazbe. "Aktivno življenje mi je priraslo k srcu. Ne mine dan, da ne bi treniral ali se zapeljal s kolesom. Letos sem si kupil tudi sup, kar mi predstavlja velik užitek," je povedal 34-letnik.

Na supu se mu večkrat pridruži psička Tory:

Tudi sicer vroče poletne dneve najraje preživlja ob vodi. "Letos sem si pred hišo postavil bazen, kjer res uživam in se zabavam z otrokoma. Z družino in prijatelji pa sem tudi že dopustoval na hrvaški obali, kjer smo bili zelo aktivni. Res pa je, da se moraš na dopustu tudi spočiti, in na to nisem pozabil."

Tam se je prvič in edinkrat pregrešil pri prehrani. "Privoščil sem si pico in tri kepice sladoleda. Pri prehrani sicer zelo pazim, saj želim nadaljevati po začrtani poti."

Koliko zdaj kaže tehtnica?

Zmagovalec šova, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, se s številkami na tehtnici ne obremenjuje: "Koliko kaže tehtnica, ni pomembno, ker se zdaj posvečam oblikovanju telesa in mišični masi. Mišice pa so težje od maščobe, zato se s kilogrami ne obremenjujem. Je pa številka dvomestna ​​​."​

