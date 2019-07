Jasna Kuljaj si je končno privoščila poletni oddih #foto

Priljubljena televizijska voditeljica Jasna Kuljaj si je po naporni sezoni vodenja oddaj na televiziji in različnih prireditev končno vzela čas zase in za svojo družino ter se odpravila na enega najbolj znanih otokov pri naših južnih sosedih.

Po koncu oddaje Od težaka do junaka, ki jo je vodila in v kateri so s sokomentatorji do podrobnosti pokomentirali dogajanje v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, je bila Jasna zelo zaposlena z vodenjem različnih prireditev, med katerimi je prav gotovo največji festival Pivo in cvetje.

Zatem pa je končno prišel čas, ko je Jasna lahko dala svoje možgane na "off" in se z družino odpravila na več kot zaslužen morski oddih.

Jasna Kuljaj na Vidovi gori, spodaj znamenita plaža Zlatni Rat.

S partnerjem in hčerko je obiskala hrvaški otok Brač. Poležavanje na plaži pa je le ena od mnogih aktivnosti, ki jih družinica počne v teh dneh.

"Prav nič nismo pri miru. Od Supetarja do Bola ... vse je naše (smeh, op. p.)! Podali smo se tudi na najvišji vrh jadranskih otokov, na Vidovo goro, se okopali na najbolj znameniti plaži Zlatni rat in si ogledali historični zaselek Škrip v notranjosti otoka. Tam so graščina, rimski mavzolej in sarkofagi ter neverjetne hišice, zgrajene zgolj iz braškega kamna. Te so me najbolj navdušile. Mislim, da se globoko v meni skriva kamnosek," je svoj dopust navihano pokomentirala Jasna.

