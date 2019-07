Slavko Bobovnik na dopustu doživel hudo razočaranje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni voditelj televizijskega kviza Milijonar se je po koncu snemanj oddaj prve sezone odpravil na zasluženi oddih ob morju. Na hrvaškem otoku, ki je že kar nekaj let njegova priljubljena poletna destinacija, ga je čakalo neprijetno presenečenje, zaradi katerega je spoznal, da počitnice niso nujno vsak trenutek prijetne.

Ko se je Slavko Bobovnik sprehodil po obali otoka Žirje, ki ga že kar nekaj let obiskuje in ga dobro pozna, je naletel na velik kup smeti, ki je plažo spremenil v pravo smetišče. Ob pogledu na posledice človeškega neodgovornega ravnanja ni mogel ostati ravnodušen.

Pogled, ki je osupnil priljubljenega televizijskega voditelja.

"Počitnice niso nujno vsak trenutek prijetne. So lahko tudi čas za streznitev, ko se kraj, ki ga poznate desetletja, popolnoma spremeni. To ni Tihi ocean. To je v naši bližini. Otok Žirje, ki je le 300 kilometrov od nas," je malo drugačen dopustniški utrinek pokomentiral voditelj kviza Milijonar.

