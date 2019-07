Tako bodo videti Planetovi obrazi na stara leta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh ste lahko na družbenih omrežjih zasledili kar nekaj fotografij "starih ljudi". Vsega je kriva aplikacija, ki omogoča, da pogledate v prihodnost in preverite, kako boste videti čez nekaj let. Mi smo aplikacijo za šalo preizkusili na znanih obrazih Planeta in rezultat nas je dobro nasmejal. Prepričani smo, da bo tudi vas.