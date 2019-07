Belma iz The Biggest Loser Slovenije se je pokazala v kopalkah #foto

Belmi Ljutić se je v tretji sezoni šova The Biggest Loser Slovenija uspelo prebiti med pet najboljših, nato pa je tik pred velikim finalom šov morala zapustiti. Preverili smo, koliko kilogramov trenutno pokaže njena tehtnica in kako preživlja tople poletne dni.

Belma je v šov The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, vstopila s 117 kilogrami in trdno odločena, da svoje življenje obrne na glavo. In kaže, da ji je res uspelo.

Belma Ljutić je v šov vstopila s 117,7 kilogrami, ob koncu pa je tehtala 87,6 kilogramov. Trenutno ima 82 kilogramov. Foto: Blaž Vatovec

"Otroci so presrečni, ker se zdaj lahko igram z njimi, in tudi mož je zelo ponosen name. Skupaj telovadimo, kolesarimo, rolamo, plavamo in uživamo življenje. Vse se je obrnilo na bolje. Zdaj sem srečna, vesela, gibčna in polna energije. Prijava v šov je bila najboljša poteza v mojem življenju."

Pazi tudi pri prehrani, čeprav je priznala, da se včasih pregreši. "Ampak kepici sladoleda že naslednji dan sledi dvojini trening," je povedala v smehu. Njena predanost novemu načina življenja se močno pozna tudi na tehtnici, saj trenutno tehta le še 82 kilogramov.

Belma tople poletne dneve najraje preživlja ob morju.

Sicer pa 36-letnica iz Grosupljega tople poletne dneve najraje preživlja ob morju. Stopljeni kilogrami pa so ji povrnili samozavest, tako zdaj brez težav stopi pred fotografski objektiv tudi v kopalkah. Priznala je, da je to nekaj, na kar pred nastopom v šovu The Biggest Loser Slovenija niti pomislila ne bi.

