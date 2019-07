Tekmovalka iz šova The Biggest Loser Slovenija pokazala zavidljivo postavo #foto

V tretji sezoni šova The Biggest Loser Slovenija se je morala Pia Hajdari od tekmovanja posloviti tik pred velikim finalom. Vse to pa ji ni vzelo poguma in še naprej vztraja v aktivnem načinu življenja, saj je odločena doseči svojo sanjsko postavo. Čaka pa jo tudi poroka.

Štiriindvajsetletnica iz Velenja je pred vstopom v šov The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, že večkrat poskušala izgubiti odvečno težo, a ji je zaradi pomanjkanja motivacije spodletelo. Vse to pa se je spremenilo z vstopom v šov in Pia je pred dnevi na svojem profilu na Facebooku delila sliko, ki dokazuje, da še vedno vztraja pri redni telovadbi in bolj zdravi prehrani. Trenutno tehta 94 kilogramov, njen cilj pa je izgubiti še 20 kilogramov.

Zraven je pripisala: "Še čisto malo me loči do moje sanjske postave in sanjske ... Še vedno se trudim. Naj vsi zlobni jeziki vidijo, kaj zmorem!" Nam pa je Pia zaupala še, kaj pomenijo tiste tri pike – povedala je, da se nezadržno približuje tudi njena poroka. 24-letnica je zaročena z boksarjem in kmalu se ji bo uresničila velika želja, ki jo je razkrila v šovu The Biggest Loser Slovenija – obleči poročno obleko.

Pia Hajdari je v šov The Biggest Loser Slovenija vstopila s 126,4 kilograma, ob koncu šova pa je tehtala 102,6 kilograma. Trenutno tehta 94 kilogramov. Foto: Blaž Vatovec

