Gaja iz The Biggest Loser Slovenija pokazala veliko spremembo

Vse se da če se hoče ane?😊 Tole je moja trasformacija odkar pridno treniram in rezultati so vidni💪🏻 Nebom rekla da je lahko ampak na konc koncev je vse vredno saj delaš to zase in ne za nobenega drugega.. samo moraš vrjeti vase in da se vse da ampak le z trudom!!😊💪🏻 Iz treninga v trening se moja postava izboljšuje in sm prav ponosna sama nase😊❤️ 💕“Becoming healthier is more than losing weight. I’m going to improve the quality of my life.”💕 @biggestloserslo @planettv @weightlosstransformations

