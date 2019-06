Navdušena Nataša Gorenc: Gaja jo je presenetila #foto

The journey continues!👏👏👏 V šovu se je na trenutke upirala, ampak je tale naša Gajči dojela, da ji hočem samo dobro! Zdaj pa se pripelje iz Tržiča v Ljubljano na trening, ker me tolk pogreša, pravi! 🙉🙈🤣 Jst pa njo, dete naše! Samo tako naprej! Ponosna sem, da je gibanje postalo del njenega vsakdana in da v njem uživa! Pomembno se mi zdi, da se je začela zavedati, da rezultati ne pridejo zlahka in da je odpovedovanje del procesa, kot tudi življenja nasploh! To, da je borka, pa je že večkrat dokazala! In da zna najbolj stisnit takrat, ko ji gre za nohte! Tako da verjamem vate še naprej! Maš to Gajči!💜 @gaja_rozman @biggestloserslo #contestant #biggestloserslo #transformation #motivation #live #life #to #the #fullest #trust #the #process #love #what#you #do#gymbynatasa

