Gaja iz The Biggest Loser Slovenija se je pokazala v kopalkah #foto

Gaja pred vstopom v šov in po koncu šova. V tem času je izgubila 30 kilogramov. Prej je tehtala 137,6 kilograma. Foto: Blaž Vatovec

Finalistka šova The Biggest Loser Slovenija tudi po koncu šova še naprej trenira in pridno topi kilograme. Zdaj se v svoji koži počuti že tako dobro, da brez težav skoči v kopalke in se nastavi sončnim žarkom. Čeprav se nekaterim to ne zdi nič posebnega, pa je Gaja priznala, da si pred šovom ni upala niti pomisliti na to, da bi na Instagramu objavila svojo sliko v kopalkah.

Sicer pa Gaja tudi po koncu šova ostaja v stikih s svojimi nekdanjimi sotrpini. Včasih skupaj opravijo tudi kakšen trening. Na ta način spodbujajo drug drugega, da ne bi zaspali na lovorikah in da še naprej skozi treninge ostajajo na pravi poti.

Odlično telesno pripravljenost pa morajo vzdrževati tudi družine v šovu Fittest Family, v katerem se s peklenskimi poligoni borijo tudi tri slovenske družine. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede in v sobotah ob 21. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.