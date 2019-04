Gaja kot dveletna punčka zadela doživljenjsko mesečno rento #foto

Tekmovalka letošnje sezone šova The Biggest Loser Slovenija Gaja ima zelo zanimivo zgodbo iz zgodnjega otroštva. Že pri dveh letih je bila namreč srečna izžrebanka doživljenjske mesečne rente v igri Podarim-dobim. To prejema še danes.

Leta 2001 je časopis Gorenjski glas poročal o dveletni deklici, ki je bila v nagradni igri Športne loterije Podarim-dobim izžrebana za doživljenjsko mesečno rento v vrednosti sto tisoč tolarjev.

Mama Metka je srečko kupila vsakemu od treh otrok, zadela pa je ravno Gaja, tekmovalka tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ki jo lahko spremljate na Planetu. O dobitku je bila družina obveščena po telefonu, saj žrebanja niso gledali po televiziji.

Vir: Arhiv Gorenjski glas

Gaja se takrat ni zavedala, kaj dobitek pomeni, preostali pa so ob novici jokali od sreče. In čeprav so takrat živeli razmeroma skromno življenje in bi jim denar prišel zelo prav, so se vseeno odločili, da bodo denar pustili na Gajinem računu do njenega 18. leta, ko se je lahko sama odločila, kako ga bo zapravila.

Sicer pa so takrat dveletno Gajo mama in obe babici opisale kot pogumno in zgovorno deklico: "Odkar jo imamo, je naša hiša polna sreče. Vsi smo želeli, da se rodi, čeprav je tretji otrok v družini. Gotovo je ona od vseh obvarovana. Ker je živahna, je še čisto majhna zgrmela po strmih stopnicah. Že takrat je imela srečo, da se ji ni nič zgodilo. Sicer pa je ubogljiva, rada pleše, poje in pripoveduje pesmice ter gleda oddaje za otroke na televiziji."

Gajo lahko trenutno spremljate v šovu The Biggest Loser Slovenija na Planetu, kjer se s sotekmovalci bori s kilogrami in za glavno nagrado - tisoč evrov za vsak izgubljen kilogram.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.