Indira si želi manj opravljanja

Indira Ekić, nekdanja tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija in komentatorka v oddaji Od težaka do junaka, je na svojem profilu na Instagramu pozvala k temu, da ljudi, predvsem ženske, nehamo obsojati zaradi videza in jim raje namenimo kakšno lepo besedo. "Svet gre že tako ali tako v napačno smer, bodimo prijazni," je zapisala.

Indira je po koncu prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija postala ena najbolj vidnih zagovornic zdravega in aktivnega načina življenja pri nas, s svojimi objavami na družbenih omrežjih pa želi vplivati tudi na boljši odnos do soljudi. Žalosti jo predvsem negativen odnos, ki ga imajo ženske do drugih žensk.

"Vedno bolj opažam, da se ženske v družbi težko zadržimo in pogovor sam nanese na opravljanje," je zapisala in dodala, da način opravljanja v resnici pove veliko o nas samih. "Lepe, postavne in uspešne ženske hitro označimo za slabe, ne da bi jim dali možnost, da bi jih spoznali," dodaja.

"Vsi imamo težave, nekateri jih le bolje skrivajo"

Indira, ki se je po uspešni izgubi odvečne teže odločila tudi za lepotno operacijo nosu, največjo težavo vidi v zavisti. "Zavist je močnejša od nas samih. Zakaj ne moremo iskreno pohvaliti?" se sprašuje in meni, da je zelo žalostno, saj imamo vsi težave, le da jih nekateri bolje skrivajo.

Opravljanje povečuje raven slabe energije

"Bolj, ko nekoga opravljaš, bolj se raven slabe energije povišuje in na koncu se boš sam počutil slabo," je še zapisala svetlolaska in zaključila v pozitivnem tonu ter pozvala k temu, da namenimo komu tudi kakšno lepo besedo in ohranimo svoj mir.

