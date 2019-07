Cristian nadaljuje preobrazbo: Moraš si reči stop!

Kaj vse človek zmore!!! Preprosto mora ti narediti klik v glavi 🧠 si reči STOP ⚠️ in nekaj narediti. #biggestloserslo in #planettv hvala Vam, da ste pripomogli pri moji #preobrazba. Največja zahvala pa gre seveda mojima trenerjema @jankovacic_reset 💙 in @matickolenc_reset 💙 , ki sta me v šovu gnala do onemoglosti in sta verjela vame. Sedaj ko je šova konec pa pridno treniram 💪naprej, tako z @jankovacic_reset 💙#studioreset in pa @grom_gasper 🙏 #gromsgym .Zahvaljujem se tudi in @xbodyslovenija_damjanfras 🙏, ter krio terapiji Šiška #šuseurofitness . Če sem jaz zmogu lahko uspe tudi tebi. 🙌👍🤛💪

A post shared by Cristian Baranašič (@kiki.biggestloser) on Jul 1, 2019 at 1:33pm PDT