Valter iz The Biggest Loser Slovenija osupnil s preobrazbo #foto

Dejanja govorijo več kot 1000 besed! Ali spoznate FIT mladeniča na fotografiji?! Ja VALTER je, naš Valter iz TBLS 3!!! Iskreno, tale preobrazba je pa celo mene sesedla na stol! In sem si parkrat pomela oči, če prav vidim! Sva se vmes nekajkrat videla tudi po koncu šova, pa vseeno...Danes sem bila prav presrečna! Kot veste je Valter predčasno zapustil šov kot do takrat vodilni in glavni favorit za zmago, ker je preveč pogrešal svojo družino😊Ampak edino pomembno je, da je,kot sam pravi, dobil zagon za naprej in motivacijo, ki jo je v tistem obdobju potreboval! Pravi, da se zahvaljuje @planettv in produkciji @biggestloserslo za sprejetje v šov in vsem akterjem, ki smo mu ob tej dogodivščini stali ob strani! Sama sem za darilce danes dobila "dreamcatcherja"! V znak, da sanje oz. še tako oddaljeni cilji lahko postanejo resničnost! Hvala Valter, ponosna sem nate! Vidiš, vse tiste solze niso bile zaman. 😊🙈

