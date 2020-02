Zaradi vloge Catwoman je vsak dan v bolečinah #video

Igralka Zoë Kravitz, ki si je z zasedbo serije Male velike laži (Big Little Lies) prislužila nominacijo za nagrado igralskega ceha, se je tik pred začetkom snemanja novega filma o Batmanu, v katerem bo naslovno vlogo odigral Robert Pattinson, ustavila pri Ellen. Z voditeljico je pokramljala tudi o svojem očetu Lennyju Kravitzu in očimu Jasonu Momoi ter priznala, da so treningi za Catwoman zelo naporni, saj gre za fizično zelo zahtevno vlogo. "Vsak dan prišepam domov. V resnici je kar usmiljenja vredno," se je pošalila Zoë, ki je priznala, da so treningi res utrujajoči, a hkrati dobrodošel izziv.

