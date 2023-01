Zakonce čaka poročna noč. Jo bodo res vsi prespali?

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko od ponedeljka do srede spremljate ob 21. uri, se bosta danes poročila še zadnja dva para, vse pa čaka poročna noč. Kakšna so pričakovanja kandidatov? Ali bo kateri od parov skočil med rjuhe? Vse to izveste v nadaljevanju.

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA se je že poročilo vseh pet novih parov, nocoj pa jih že čaka druga skupna prelomnica v odnosu. Poleg same poroke je za vsakega mladoporočenca pomembna poročna noč oziroma v primeru naših kandidatov prva noč, ki jo bodo preživeli z osebo, s katero so se poročili pred nekaj urami.

Bennet je že pred poroko dejal, da se izjemno veseli, da bo lahko spet fizično povezan z žensko, za poročno noč pa je dejal: "Lahko bi bil pobudnik jaz ali pa Amelia. Vsekakor je potrebno soglasje obeh." Je pa Bennet prijatelju, ki ga je vprašal, ali želi na to noč narediti otroka, v smehu odgovoril: "Če je namenjeno, da se nekaj zgodi, se bo zgodilo. Če bom naredil otroka, bom pač naredil otroka."

Na drugi strani pa je Amadi, ki je poročena z Woodyjem, dejala: "Moj mož je izjemno privlačen in zelo se veselim, da bom lahko z njim delila posteljo." Pred tem je za nasvet prosila svoje prijatelje, ki so ji po tem, ko so spoznali njenega novega moža, dejali: "Mislim, da se ne bo pritoževal, če danes ne skočiš med rjuhe z njim. Prav tako pa mislim, da se ne bo nič pritoževal, če to storiš."

Henry, ki se je poročil Christino, je dejal: "Vsekakor danes ne nameravam spati z ženo. Tole je šele prvi dan oziroma prva noč, zato želim s temi stvarmi počakati." Tudi njegova žena ni pokazala prevelike naklonjenosti ovekovečenju zakona, saj je priznala, da se ji njen mož zdi malce neroden že med samimi pogovori.

Karen, ki svojega moža Milesa do zdaj ni še niti poljubila, o kakršnihkoli nočnih aktivnostih niti ne razmišlja. Na drugi strani je Olivia dejala: "Do zdaj sva si z Brettom izmenjala nekaj poljubov in iskreno lahko rečem, da me zelo privlači. Nestrpno pričakujem, kaj se bo zgodilo, ko kamere ugasnejo."

