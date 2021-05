"Začelo se je s prijetnim sporočilom, zdaj sva pa že eno leto poročena" #video

Nocoj ob 19.45 se bosta v kvizu Piramida sreče, ki ga vodi Jonas Žnidaršič, pomerila dva nova tekmovalna para. Prva sta zakonca Matej in Jasmina iz Slovenj Gradca, drugi tekmovalni par pa sta prijatelja in prekaljena tekmovalca v različnih kvizih Bojan z Zgornje Velke in Rok iz Maribora.

Matej in Jasmina sta se spoznala v osnovni šoli, kasneje pa sta hodila tudi na isto srednjo šolo, in takrat še nista vedela, da bosta nekoč postala par. Pravita, da med njima tedaj ni bilo kemije.

Po končanem šolanju so se njune poti razšle, ponovno sva se povezala prek družbenih omrežij leta 2019. Že ob prvem srečanju je bilo zelo očitno, da je med nama kemija. "Vse skupaj se je začelo s prijetnim sporočilom: 'O, stari sošolec, kako kaj?' Letos pa imava že prvo obletnico poroke."

Zabavni so bili tudi njuni medeni tedni. "Nisem adrenalinski tip človeka, noro se bojim višine. Odšla sva v Bovec, kjer sva imela dogovor, da če gre Jasmina z menoj poskusit kanjoning, grem jaz z njo zipline. Še dobro, da je v Bovcu eden najvišjih in najdaljših ziplinov v Evropi," je v smehu razkril Matej. "Ne bom pozabila njegovega prestrašenega pogleda, ampak videlo se je, da je kasneje začel v tem tudi uživati," je dodala Jasmina.

Zakonca pravita, da doslej nista sodelovala še v nobenem kvizu. "Jih pa redno spremljava in tudi glasno sodelujeva s kavča," sta povedala v šali.

Drugi tekmovalni par bosta Bojan in Rok, ki sta prijatelja že od otroških let. "Kot otroka sva prebivala v istem kraju in skupaj preživljala prosti čas. Najino prijateljstvo sega v sam začetek mojih spominov," je povedal Bojan.

Skupaj sta igrala nogomet, zdaj pa se družita ob žaru, na piknikih, njuna skupna strast pa je tudi varjenje piva. "Pred leti sva se lotila varjenja piva. Naredila sva nekaj zanimivih sodov, so bili pa tudi takšni, o katerih je boljše molčati," je povedal Bojan, Rok pa je v smehu razkril, kaj je šlo narobe: "Zvarila sva pivo, pozabila sod v kleti in v njem sva namesto piva vzgojila gobe."

Rok in Bojan pa sta tudi precej izkušena udeleženca različnih kvizov. Med drugim sta sodelovala tudi v nekdanjem Planetovem kvizu 2 na 2, kjer sta bila celo superfinalista. "Oba sva ljubitelja kvizov v vseh oblikah, na televiziji in spletu. Sam sem tudi ljubitelj pub kviza, ki se odvija v baru Piaf v Mariboru," je razložil Rok.

