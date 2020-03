Will Smith bo igral očeta Serene in Venus Williams #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22.20 si boste na Planetu lahko ogledali akcijski triler Državni sovražnik (Enemy of the State), v katerem blesti Will Smith. Igralec sicer trenutno snema biografski film, v katerem bo igral očeta najuspešnejših sester v svetu tenisa.