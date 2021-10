Voditeljica Katarina Braniselj: To bom na maratonu naredila prvič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarina Braniselj ni samo televizijska voditeljica, ampak je tudi zagrizena športnica. Ljubi tek in kolo, zato je pred njo poseben konec tedna. Tudi tokrat se bo udeležila ljubljanskega maratona, a v malo drugačni izvedbi. Z novo voditeljico Planet 18 smo se pogovarjali tudi o tem, kako bo zaključila prvi delovni teden na Planetu.

Voditeljica dobro ve, kako je, ko se preteče maraton. Lepi pa so tudi spomini in občutki, ki ostanejo po njem. Pravi, da jo bodo tudi tokrat ob progi spremljali domači, mami in teta, ki sta njeni zvesti navijačici.

"To je spet tista točka, ko si rečeš, da si premagal samega sebe, na nek način."

Katarina pa se še vedno dobro spominja tudi nasveta, ki ga je dobila od televizijske legende Slavka Bobovnika. Slednji ji je, ko je po uspešno pretečenem maratonu dejala, da je to ena mala zmaga, odvrnil: "V življenju ni malih zmag. V življenju so samo zmage."

