Nocoj v Exatlonu: "Pretentala me je, da je dobra oseba" #video

Za nami je čustven teden v šovu Exatlon in nič drugače ne bo nocoj ob 19.45 na Planetu. Kdo bo danes zapustil šov in kdo bo osvojil medaljo? Usodo bodo spet krojile poškodbe in zamere med tekmovalci, ki bodo vplivale tudi na nadaljnje odločitve v šovu.

Ta teden je bila napetost v rdeči ekipi očitna, saj so v nasprotni ekipi modrih dobili samozavest, kot pravi Eva Peternelj, in posledično zmagovali. Rdečim ne bo nič lažje nocoj, saj se bosta v izločilnem dvoboju pomerila dva tekmovalca iz rdeče ekipe.

