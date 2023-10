V tem filmu je debitiral zvezdnikov sin

Zaradi očeta, ki je blestel kot gospod Darcy v Prevzetnost in pristranost in nato še kot velika ljubezen Bridget Jones, je omedlevala cela generacija žensk, njegov sin Will Firth pa se je na filmskih platnih prvič pojavil v romantični komediji Gen za ljubezen (Love Type D), ki si jo boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali na Planetu.

Foto: promocijsko gradivo

Za razliko od očeta, ki navdušuje v romantičnih vlogah, je njegov sin odigral bolj nedžentlemenski lik, ki pusti dekle po enonočnem razmerju. Tudi sicer je povedal, da se njegov slog igranja zelo razlikuje od očetovega.

Willova mati je Firthova nekdanja partnerica, kanadsko-ameriška igralka in pisateljica romanov Meg Tilly. Odraščal je v Vancouvru in se je nato preselil v London, da bi tam obiskoval igralsko šolo.

Povedal je, da je bil njegov oče sprva zaskrbljen zaradi njegove želje po vstopu v filmsko industrijo: "To je težka kariera. To je lahko čustveno izčrpavajoče in skrbelo ga je zame. Hotel se je prepričati, da vem, v kaj se spuščam, vendar me je ves čas podpiral. Vedno mi je govoril, naj ostanem zvest sam sebi. Vem, da se lahko vedno obrnem nanj za nasvet," je še povedal Will.

Kako se je zvezdnikov sin odrezal v svoji prvi filmski vlogi, si lahko pogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

