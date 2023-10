Tekmovalka s to metodo nasmejala voditelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petek je dan za Milijonarja, zato vas tudi danes ob 20. uri na Planetu čaka ura dobre zabave z voditeljem Juretom Godlerjem in tekmovalci na vročem stolu.

Priložnost odgovarjati na 15 vprašanj, ki vodijo do glavne nagrade sto tisoč evrov, bo tokrat dobila tudi simpatična tekmovalka Sandra iz Mengša, ki se je pri enem vprašanju znašla pred dilemo, ali odgovarjati na vprašanje ali se posloviti z že osvojenim zneskom, odločitev pa ji je oteževalo še dejstvo, da je ostala brez zasilnih izhodov.

Vseeno je sklenila, da bo nekoliko tvegala, pri tem pa ubrala zanimivo taktiko. "To bo po mojem an ban pet podgan," je dejala, voditelj Jure Godler pa je odvrnil: "Aha, ta metoda. Preverjena. In kje ste pristali?" ni mogel zadrževati smeha. Več v zgornjem videoposnetku.

Ali se bo metoda tekmovalki obrestovala, izveste v nocojšnji oddaji.

Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Voditelja Jureta Godlerja lahko ujamete tudi v satirični oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je prav tako na sporedu ob petkih ob 22.15.

