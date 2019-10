To so plesi, ki jih zna zaplesati vsak moški #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prejšnji četrtek ste si na Planetu lahko ogledali prvi del osebno izpovedne predstave Vida Valiča z naslovom Tvoj bodoči bivši mož, nocoj ob 21. uri pa vas čaka njeno nadaljevanje. Tudi tokrat se bo komik posvetil odnosom med moškimi in ženskami ter s koristnimi nasveti poskušal pomagati moškim osrečiti svoje boljše polovice.

Splošno znano dejstvo je, da večina moških ni ravno naklonjena plesu. To dejstvo pa nikakor ni všeč ženskam, zato je Vid v svoji predstavi tudi temu posvetil nekaj pozornosti.

V spodnjem videu si lahko pogledate, kateri so tisti plesi, ki jih po Vidovem mnenju znajo zaplesati vsi moški, ne da bi se na to posebej pripravljali. Kako to znanje z nekaj enostavnimi koraki nadgraditi, pa vam bo razkril v nocojšnjem drugem delu predstave Tvoj bodoči bivši mož ob 21. uri na Planetu.

Drugi del osebnoizpovednega stand upa Tvoj bodoči bivši mož si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 21. uri.

