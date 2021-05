To nedeljo: pridružite se največjemu tekaškemu tekmovanju na svetu

Prijave na Wings for Life World Run so še vedno odprte.

Več kot 120 tisoč udeležencev iz 134 držav z vsega sveta se bo v nedeljo zbralo na startni črti teka Wings for Life World Run. S tem bo podrt rekord, saj še noben tekaški dogodek doslej ni imel toliko udeležencev. Start največjega teka, katerega startnine so 100-odstotno namenjene raziskavam hrbtenjače, bo v nedeljo, 9. maja, ob 13. uri po lokalnem času. Prijave bodo odprte vse do pol ure pred startom na spletni strani www.wingsforlifeworldrun.com.

Foto: Red Bull Content Pool

"Vsak tek je zame nekaj posebnega," pravi Ryan Sandes, ultratekač iz Južne Afrike in zmagovalec razvpitega teka Western States 100 Miles v ZDA, ki bo prvič tekel z aplikacijo Wings for Life World Run. Aplikacija tekačem omogoča edinstveno priložnost, da se udeležijo skupinskega teka kljub pandemiji, zaradi katere je bila odpovedana vrsta drugih športnih dogodkov. “Stvari, ki ustvarijo nepozabno vzdušje in spomine, so lokacija, oboževalci in osebni cilj. Tek Wings for Life World Run je zame nekaj posebnega, ker bom tekel s tisoče ljudmi z vsega sveta, kar sicer ne bi bilo izvedljivo. To je res nekaj posebnega in zelo se že veselim."

Vsak je lahko del Wings for Life World Run in letošnji tek bo barvita mešanica udeležencev – od novincev do ultratekačev. Zaradi edinstvenega formata se teka namreč lahko udeležijo tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih različnih stopenj pripravljenosti in ciljev ter sodelujejo skupaj s profesionalnimi tekači na dolge razdalje. Udeleženci z vsega sveta startajo ob natanko istem času – ob 11. uri po UTC oziroma 13. uri po lokalnem času. Trideset minut pozneje starta virtualno zasledovalno vozilo, premikajoča se ciljna črta, ki postopoma pospešuje in s prehitevanjem izloča tekmovalce, dokler nista določena globalna zmagovalca. Resnična lepota Wings for Life World Run je v tem, da je zmagovalec tega dobrodelnega teka prav vsak in da lahko vsak doseže svoje osebne cilje.

Med virtualnim tekom, ki za vrhunske tekače lahko traja do 4,5 ure, bo udeležence obveščala, spodbujala in zabavala tako imenovana zvočna izkušnja. Znane osebnosti iz sveta športa in zabave so aplikaciji Wings for Life World Run posodile svoje glasove in udeležence bodo spodbujale v vlogi voznikov virtualnega zasledovalnega vozila ali motivatorjev. V slovenski različici nas bo med tekom motiviral Filip Flisar.

Foto: Red Bull Content Pool

Prijatelji in družina, ki bi se v običajnih časih nenadoma pojavili ob robu trase in glasno navijali, lahko za spodbudo poskrbijo kljub virtualni izvedbi dogodka. Za vsak kilometer, ki ga premaga njihov najljubši udeleženec, lahko darujejo poljuben znesek, ki mu bo dal svež zagon.

Skupnost Wings For Life World Run že od leta 2014 vsako leto maja teče skupaj za tiste, ki tega ne morejo. Tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih s svojimi startninami podpirajo fundacijo Wings for Life in njen cilj, da najde zdravilo za poškodbo hrbtenjače. Kot vedno, bo tudi letos 100 odstotkov startnin in donacij namenjenih raziskavam hrbtenjače. V do zdaj sedmih izvedbah Wings for Life World Run je globalni dobrodelni tek pritegnil 700 tisoč udeležencev iz 195 držav, premaganih je bilo sedem milijonov kilometrov in zbranih skoraj 30 milijonov evrov.

