Svet vrhunskih termalnih razvajanj in priljubljenih izletniških točk ob reki Sotli

Je oddih in je oddih v Podčetrtku, Bistrici ob Sotli in Kozjem. Tam vas čaka nepozabno popotovanje med slastno čokoladnico, skrivnostnim vesoljem, prikupnimi jeleni, grajskim zakladom, čudovito kmetijo, pravljičnimi bitji … Kaj vse obiskovalci doživijo, boste izvedeli tudi v tokratni oddaji Planet na obisku z voditeljico Evo Cimbola.

Grad Podsreda Foto: visitpodcetrtek.si

Ko družina doživetje deli, se veselje množi

Doživetja, ki jih ponuja Podčetrtek z okolico, osrečijo vsakega družinskega člana. Tistega, ki obožuje čokolado, drugega, ki goji posebno ljubezen do živali, in tudi malega pustolovca. Sladek začetek vas čaka v čokoladnici Olimje, nato lahko izlet nadaljujete s hranjenjem prikupnih jelenov, se podprete s slastnim kosilom in udeležite lova za grajskim zakladom.

Foto: visitpodcetrtek.si

Pravljice so resnične, od viteza vse do spletične

Imate v družini navdušenca nad vitezi in gradovi? Morda prelestno gospodično, ki bi rada postala kraljična za en dan? Raziskujte, kako nastanejo piškoti, marmelade, sokovi in leseni ali keramični izdelki. V pustolovskem duhu se sprehodite po Deželi pravljic in domišljije. Rezervirajte pobeg v svet pravljic in domišljije ter se pustite navdušiti. Pa še namig: obiščite jih po sončnem zahodu in uživajte ob prelepi božični okrasitvi.

Foto: visitpodcetrtek.si

Kot je drugačna vsaka družina, je drugačno in edinstveno vsako doživetje. Tam, kjer se počutite doma, kjer je nasmeh na dnevnem redu in kjer ima oddih novo podobo. To zimo vas vabijo, da si ga privoščite takega, kot ga imate najraje – pristnega, sproščujočega, samo vašega.

Kaj bomo tokrat obiskali v oddaji Planet na obisku

Eva Cimbola bo v oddaji Planet na obisku najprej obiskala grad Podčetrtek, ki je trenutno v zaključni fazi renovacije, a v letu 2024 spet odpira svoja vrata. Obisk tega gradu je lahko zelo zanimiv tudi za vaše najmlajše.

Grad Podčetrtek Foto: visitpodcetrtek.si

Zatem se bo voditeljica oddaje odpravila na vinsko pot, ki jo bo pripeljala do domačije Volavšek pri Škorcu, za katero domačini pravijo, da je pravi kulinarični biser, kjer obiskovalce navdušijo s svojimi specialitetami, pridelujejo pa tudi vina.

Seveda ob obisku Podčetrtka ne bomo mogli mimo Term Olimia. Tam si lahko vsak gost poišče svoj intimni košček miru in sprostitve. S čim vse se tam lahko razvajate v zimskih mesecih, vam predstavimo tudi v tokratni oddaji.

Za konec vam bo Eva Cimbola predstavila še eno od idej, kam z otroki v teh zimskih mesecih. Zagotovo jih bo navdušila dežela pravljic in domišljije, ki jo najdete v koči Pri čarovnici, ki si jo boste lahko pobliže ogledali tudi v oddaji Planet na obisku.

Več o Podčetrtku najdete tudi na spletni strani https://www.visitpodcetrtek.com/.

