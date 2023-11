Spoznajte najbolj nevarno jezero na svetu, ki ga imenujejo tudi morilsko jezero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri vas bomo v oddaji Galileo, ki jo vodi Igor Krmelj, spet odpeljali v svet zanimivosti. V tokratni oddaji bomo izvedeli, kakšni so trendi na področju parketov, odpravili se bomo do jezera, ki ga imenujejo tudi morilsko jezero, na koncu bomo odpotovali še v Švico, ki velja za deželo vrhunskih sirov.

Parket: klasična talna obloga, ki je tako priljubljena kot lahko tudi vsestranska! Od ročno obdelanih desk do praktičnega klik sistema – vse je možno, odvisno od vaše denarnice. Toda kakšne so podobnosti in razlike med različicami talnih oblog?

Galileo bo obiskal dva proizvajalca z različnimi proizvodnimi procesi. Vsekakor lahko rečemo, da klasični parket preprosto nikoli ne gre iz mode. Toda kakšni so trendi na področju parketov, saj je dandanes je na voljo več vrst talnih oblog kot kadarkoli prej, zato so tudi trendi precej raznoliki. Galileo je pod lupo vzel dva proizvajalca z različnimi proizvodnimi procesi. Večno vprašanje, katerega izbrati in kateri je boljši, bomo izvedeli v tokratni oddaji.

Nato bomo pobližje spoznali jezero Kivu v vzhodni Afriki, ki ga pokriva toliko strupenega metana, da ga imenujejo celo morilsko jezero. Vsak izbruh bližnjega vulkana Niragongo vzbuja strahove, da bi lahko plin uhajal in zastrupil sosednja mesta.

Ogroženih je lahko kar dva milijona ljudi. Vendar, zdaj v teku projekt Kivu-Watt, ki je edini tovrstni projekt na svetu, ki bo te obilne pline uporabil za proizvodnjo energije.

Na koncu oddaje bomo odpotovali še v Švico, ki velja tudi za deželo vrhunskih sirov. Spoznali bomo Willija Schmida, sirarja, ki je med najboljšimi na svetu.

Mojstra in njegov švicarski sir med drugim cenijo tudi svetovno znani kuharji. Njegova strast do rokodelstva in najboljšega surovega mleka na tem območju, je preprosto povedano, resnično občudovanja vredna.

Oddaja Galileo z voditeljem Igorjem Krmeljem je na sporedu vsak četrtek ob 20. uri na Planetu.

