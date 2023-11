Darja Gajšek se je kar sama ostrigla: ni se dobro končalo #video

"Darja, nisem sploh še pohvalil. Odlično si videti. Obleka, očala, pričeska vrhunsko stoji. Se nisi sama strigla, kajne?" se je pošalil voditelj in namignil na zanimivo prigodo pevke in voditeljice.

"Ne, strižem se ne več sama," se je nasmehnila in priznala, da se je tega podviga res lotila v otroških letih. "Včasih sem si zelo želela postati frizerka. To so bile moje otroške sanje. Zelo rada sem frizirala, zelo rada sem frizirala vse tete. In potem sem si enkrat rekla, zakaj bi tete, če nobene nikjer ni, zakaj ne bi sebe. Vzela sem škarje in sem si tale frufru fino odstrigla," je povedala Darja in dodala, da je bilo to ravno pred obhajilom, kjer si je želela imeti lepo pričesko, a njen frizerski podvig ni bil ravno najuspešnejši.

"Huje, kot bi si dala pokrovko na glavo. Ampak sem to prikrila in sem si vedno delala en tak petelinček, da mami in ati tega nista videla. In nočeš vedeti, kako je bilo, ko sta videla in izvedela," je povedala voditelju in nasmejala vse v studiu. "Po tem nisem nikoli več strigla svojih las." Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je Darja Gajšek odrezala v kvizu Kolo sreče, pa lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu!

