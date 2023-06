Prihodnost lokacije Union: ustvariti nekaj vrednega za vse

Več kot 100 študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je na pobudo Pivovarne Laško Union (PLU) v študijskem letu 2022/23 raziskovalo potencial lokacije Union. Rezultate raziskovalnega projekta Srčni utrip lokacije Union so predstavili na okrogli mizi in razstavi na fakulteti za arhitekturo 19. junija 2023. Sogovorniki so osvetlili kompleksnost naloge in pomen interdisciplinarnega sodelovanja raznolikih strok in javnosti. Ugotovitve tlakujejo razvojno pot lokacije s ciljem ustvarjene vrednosti za vse deležnike.

Lokacija Union s preselitvijo proizvodnje piva v Laško odpira razvojne potenciale tako za Pivovarno Laško Union kot tudi za mesto oziroma meščane. Na ljubljanski lokaciji ostajajo sedež podjetja, pivnica Union, muzej Union Experience in v prihodnje tudi mala mestna pivovarna kot razvojni center odličnosti pivovarstva.

Varnost na prvem mestu, z ustrezno infrastrukturo

Lokacija Union presenetljivo obsega površino skoraj štirih Trgov republike, so ugotovili študentke in študenti. Svojevrsten podvig so izpeljali na začetku raziskovanja, ko se jih je več kot 100 na kolesih odpravilo raziskovat območje ob železniških tirih od Uniona pa vse do Save. Prepoznali so, da je tako v sedanjosti kot v preteklosti trn tega prostora železniška infrastruktura. Sprehajalci železnico (pre)pogosto prečkajo na neoznačenih prehodih in se s tem izpostavljajo nevarnosti. Da bi se temu izognili, mladi predlagajo – kot sami pravijo – nekoliko futuristično, a zelo pomembno predpostavko, da ob lokaciji Union poteka zgolj lahkotirna mestna železnica.

Foto: Andrej Križ za Mediade

Zeleni faktor domovanja ljubljanskega zmaja

"V izhodišču raziskave smo preverili zaveze EU in zelene politike pri podnebnih spremembah ter stanje na širšem območju Uniona. Raziskovanje t. i. severozahodnega zelenega klina je pokazalo na izjemen potencial lokacije z vidika prilagajanja podnebnim spremembam," je proces osvetlila doc. Darja Matjašec, mentorica študentk in študentov krajinske arhitekture ljubljanske biotehniške fakultete.

Okrogla miza ob zaključku raziskovalnega projekta Srčni utrip lokacije Union. Foto: Andrej Križ za Mediade

Med raziskovanjem, kako poteka načrtovanje mest v povezavi z blaženjem negativnih vplivov podnebnih sprememb, so študenti ugotovili, da ima London na izvedbeni ravni zelo jasna in učinkovita določila po principu kompleksnega faktorja ozelenitve (UGF, Urban Greening Factor). Gre za izračun, ki določi, koliko zelenih površin določeno območje potrebuje za učinkovit boj proti negativnim vplivom podnebnih sprememb. Trenutni faktor lokacije Union je 0,05, medtem ko bi po izračunih moral znašati desetkrat več, in sicer 0,5.

"Zavedamo se, da zastavljenega faktorja 0,5 ni moč doseči samo z določeno količino raščenega terena in določenim številom dreves, kot to določajo obstoječi prostorski akti MOL, ampak je treba mesto ozeleniti bolj kompleksno. UGF, na primer, ravno zato določa 16 tipov odprtih površin, ki bolj in manj uspešno vplivajo na stopnjo biodiverzitete, vpojnost meteorne vode, zmanjšujejo negativne vplive toplotnega otoka ipd., za kar pa je nujno potrebno sodelovanje arhitektov, krajinskih arhitektov in drugih strok," je ključni pomen sodelovanja in prepletanja strok in deležnikov prepoznala raziskovalna skupina.

Razstava projekta Srčni utrip lokacije Union Foto: Andrej Križ za Mediade

Srce Pivovarne Union še naprej na znani lokaciji

"Prostor lokacije Union je izjemna dediščina že sama po sebi. Študente urbanizma spodbujamo, da prostor vedno pogledajo celostno, širše. To je pomembno tudi pri Srčnem utripu lokacije Union, sploh ko razmišljamo, kaj je dediščina na lokaciji Union," je izpostavila izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, mentorica študentkam in študentom urbanizma na Fakulteti za arhitekturo UL. Posebej je omenila pomen partnerskega sodelovanja s PLU, v katerem je bilo ves čas, kljub občasnim različnim pogledom, čutiti dobronamernost in iskreno željo po najboljšem možnem skupnem rezultatu.

Zooullis Mina, glavni direktor PLU. Foto: Andrej Križ za Mediade

Z njo se je strinjal glavni direktor PLU Zooullis Mina, ki je izrazil željo in usmeritev, da bo razvoj lokacije vsaj v določeni meri zadovoljil cilje vključenih deležnikov. Za mesto Ljubljana to pomeni, da bo lokacija celostna in dostopna, za PLU pa, da se ohrani dediščina blagovne znamke Union: "Naša cilj in namen sta jasna; ustvariti nekaj vrednega, po meri vseh, in to na trajnosten način." Tudi zato je bil del raziskovalnega procesa aprilski posvet in pridobivanje uvidov predstavnikov lokalne skupnosti, ki so eden od pomembnih deležnikov lokacije Union.

Proces učenja za vse in odprtost za rešitve v prihodnosti

"Srce Pivovarne Union še naprej ostaja na znani lokaciji. V Center odličnosti bomo povezali sedež podjetja, pivnico Union, muzej Union Experience in malo mestno pivovarno," je Zooullisa Mino dopolnila Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v PLU. Odprto je predstavila, da je bil projekt za vse vključene, tudi za pivovarno, tudi proces učenja.

Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v PLU Foto: Andrej Križ za Mediade

Temu je pritrdil tudi doc. Rok Žnidaršič, nosilec seminarja na ljubljanski fakulteti za arhitekturo in podžupan MOL, ter omenil pomen radovednosti: "Študente smo spodbujali k samostojnemu iskanju in raziskovanju. Dovolili smo jim in jih spodbujali, da so se nad določenimi segmenti, ki so si jih sami izbrali, iskreno navdušili." Kot še navaja Žnidaršič, jim je bila pri tem v veliko pomoč podpora PLU, s priložnostjo, kot je v Ljubljani še ni bilo: "Da smo lahko na neodvisen način naslovili prostorska vprašanja, ki bodo aktualna v prihodnosti."

Uvidi raziskave bodo služili kot svetilnik za nadaljnje korake trajnostnega razvoja in preobrazbe lokacije Union, s ciljem ustvarjanja vrednosti ‒ okoljske, družbene in upravljavske ‒ za vse deležnike.

Povezava do publikacije Srčni utrip lokacije Union, ki je izšla ob tej priložnosti.