Svetovni dan piva: koliko ga spijemo Slovenci? #video

Pivo je ena od najstarejših in najbolj priljubljenih pijač na svetu, ki jo ljudje radi pijejo že več kot osem tisoč let. Svetovni dan piva pa je postregel z zanimivo ugotovitvijo: da je epidemija močno spremenila naše pivske navade. Kljub težavam pa optimistični mladi pivovarji dokazujejo, da gre za cvetočo panogo.

Tako imenovani kraft pivovarji tudi pri nas varijo napitke, ki so nekaj povsem drugega od tradicionalnih ležakov Laškega in Uniona, ki smo jih bili vajeni, pojasni May Kordež iz pivovarne Reservoir Dogs, ki se usmerja na restavracije z visoko kulinariko.

Pri kraft pivih gre praviloma za zvarke višjega cenovnega razreda, kar je bila med koronakrizo še dodatna težava, se strinjajo kolegi pivovarji. Slovenci letno popijemo 1,5 milijona hektolitrov piva, od tega dober milijon slovenskega. Vsak prebivalec pa v povprečju doma popije 26 litrov piva na leto, kar je približno tretjina. Zaprtje gostinstva je pivovarjem odvzelo dve tretjini prometa.

Kakovost ima seveda svojo ceno. Te se pri kraft pivih giba od nekaj evrov več vse do 90 evrov. Prodajne cene tega piva se tako približujejo cenam dobrih vinskih buteljk. Še pred desetletjem, ko smo imeli v Sloveniji vsega 12 pivovarn, bi bilo kaj takega nezaslišano. Danes imamo 100 podjetij, ki se ukvarjajo s pivovarstvom, in 68 pivovarn, ki zaposlujejo nekaj 100 ljudi.