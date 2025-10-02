Po grožnji z bombo pozivi k podaljšanju Oktoberfesta #video

Potem ko je bil sloviti festival piva Oktoberfest v Münchnu v sredo zaradi grožnje z bombo začasno zaprt, je v gostinskem sektorju slišati pozive k njegovemu podaljšanju. Poleg strahu, ki ga je vnesel bombni preplah, so v soboto vstop na prizorišče za nekaj časa onemogočili zaradi prevelike gneče.

"Podaljšanje trajanja festivala bi pokazalo, da ne bomo dopustili, da bi strah pokvaril razpoloženje ljudi," je v sredo za nemško tiskovno agencijo dpa dejal vodja bavarske veje gostinskega združenja DEHOGA Thomas Geppert. Oktoberfest je po njegovih besedah svetovno znan simbol bavarskega gostoljubja, veselja in združevanja.

V sredo je bilo prizorišče festivalskega dogajanja, ki traja od 20. septembra do 5. oktobra, več ur zaprto zaradi preiskave grožnje z bombo.

V soboto so zaradi prevelike gneče začasno zaprli vstop na Oktoberfest. Foto: Reuters

Gneča in tudi panika

V času izmene opoldanskih in večernih rezervacij v šotorih je število obiskovalcev preseglo 300 tisoč in na nekaterih območjih so nastala ozka grla, kjer se po navedbah prisotnih ni bilo mogoče premikati niti naprej niti nazaj. To je pri nekaterih povzročilo paniko, münchenski župan Dieter Reiter pa se je za položaj opravičil.

Geppert ne pričakuje, da bi zaradi kateregakoli od teh dogodkov število obiskovalcev padlo, saj naj bi hitro ukrepanje oblasti pomirilo ljudi. Ali je mogoče tudi podaljšanje festivala, k čemur je pozval, pa je po poročanju dpa odvisno od mestnih oblasti in razpoložljivosti osebja.

V ekonomskem smislu učinek sredinega zaprtja še ni znan. Praznih miz ni mogoče nadomestiti, a doslej je bil potek festivala v tem smislu zelo dober, zatrjuje Geppert.