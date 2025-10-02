Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
9.41

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
policija bomba grožnja ljudje pivo Oktoberfest

Četrtek, 2. 10. 2025, 9.41

25 minut

Po grožnji z bombo pozivi k podaljšanju Oktoberfesta #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Potem ko je bil sloviti festival piva Oktoberfest v Münchnu v sredo zaradi grožnje z bombo začasno zaprt, je v gostinskem sektorju slišati pozive k njegovemu podaljšanju. Poleg strahu, ki ga je vnesel bombni preplah, so v soboto vstop na prizorišče za nekaj časa onemogočili zaradi prevelike gneče.

"Podaljšanje trajanja festivala bi pokazalo, da ne bomo dopustili, da bi strah pokvaril razpoloženje ljudi," je v sredo za nemško tiskovno agencijo dpa dejal vodja bavarske veje gostinskega združenja DEHOGA Thomas Geppert. Oktoberfest je po njegovih besedah svetovno znan simbol bavarskega gostoljubja, veselja in združevanja.

V sredo je bilo prizorišče festivalskega dogajanja, ki traja od 20. septembra do 5. oktobra, več ur zaprto zaradi preiskave grožnje z bombo. 

V soboto so zaradi prevelike gneče začasno zaprli vstop na Oktoberfest. | Foto: Reuters V soboto so zaradi prevelike gneče začasno zaprli vstop na Oktoberfest. Foto: Reuters

Gneča in tudi panika

V času izmene opoldanskih in večernih rezervacij v šotorih je število obiskovalcev preseglo 300 tisoč in na nekaterih območjih so nastala ozka grla, kjer se po navedbah prisotnih ni bilo mogoče premikati niti naprej niti nazaj. To je pri nekaterih povzročilo paniko, münchenski župan Dieter Reiter pa se je za položaj opravičil.

Geppert ne pričakuje, da bi zaradi kateregakoli od teh dogodkov število obiskovalcev padlo, saj naj bi hitro ukrepanje oblasti pomirilo ljudi. Ali je mogoče tudi podaljšanje festivala, k čemur je pozval, pa je po poročanju dpa odvisno od mestnih oblasti in razpoložljivosti osebja.

Oktoberfest, Munchen, zapora, ljudje, policija, pivo | Foto: Reuters Foto: Reuters

V ekonomskem smislu učinek sredinega zaprtja še ni znan. Praznih miz ni mogoče nadomestiti, a doslej je bil potek festivala v tem smislu zelo dober, zatrjuje Geppert.

Oktoberfest | Foto: Reuters Foto: Reuters Oktoberfest, ki ponavadi traja 16 dni, je zelo pomemben za prihodke bavarske prestolnice. Glede na ocene vsak gost na festivalu v povprečju zapravi okrog 90 evrov. Lanska izvedba je skupaj z nastanitvami in drugimi stroški mestu prinesla približno 1,5 milijarde evrov, še piše dpa.

Letos so na Oktoberfestu do približno polovice njegovega trajanja našteli 3,5 milijona obiskovalcev, kar je nekoliko manj kot prejšnje leto. Rekordno število ljudi za celotno obdobje festivala znaša 7,2 milijona, kolikor se jih je znameniti praznik piva obiskalo leta 2023.
Oktoberfest camping thumb
Trendi Bes zaradi cen na Oktoberfestu: to je nastanitev za 65 evrov na noč #video
HK Olimpija
Sportal Olimpija ostaja nepremagana: na "tivolskem Oktoberfestu" padel še Fehervar
policija bomba grožnja ljudje pivo Oktoberfest
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.