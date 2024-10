160 let ljubljanskega zmaja: Zakaj še vedno ljubimo Union?

Pivovarna Union je začela svojo zgodbo leta 1864, ko so otroci tedanjega politika in gospodarstvenika Johanna Koslerja – Johann mlajši, Josef, Peter in Maria – podedovali družinsko premoženje in v Ljubljani zagnali prvo pivovarsko proizvodnjo. Pivovarna Union je simbol inovativnosti, tradicije in vrhunske kakovosti. V 160 letih so preživeli mnoge zgodovinske prelomnice, tehnološke preobrazbe in spremembe v pivskih navadah in ostali zvesti svojemu poslanstvu – odličnosti v polnem kozarcu piva.

Tjaša Šubelj, vodja blagovne znamke Union, Pivovarna Laško Union. Foto: Jan Lukanović

Union je lepilo sodobne družbe. Kampanje, kot so "Za prijatelje", "Živjo, življenje" in "Na polno", poudarjajo bistvo druženja, prijateljstva in skupnosti. Ponosni so na svojo zgodovino in ustvarjajo prihodnost znamenitega zmaja, ki je simbol povezanosti z Ljubljano, njenimi prebivalci in širšo skupnostjo. Ob 160-letnici ikonične znamke smo se pogovarjali z vodjo blagovne znamke Tjašo Šubelj.

Vsi rojstni dnevi Pivovarne Union

Če bi ustanovitelji Pivovarne Union pivovarno obiskali danes, kaj bi jih najbolj presenetilo ali navdušilo?

Union od nekdaj velja kot sinonim za inovacije. V 160 letih je znamka ves čas plemenitila svoj pionirski predznak. Če bi bratje Kozler videli, kje smo danes, bi bili zagotovo ponosni. Še vedno nas ščiti rdeča barva in zmaj, simbol moči, in strast do inovacij. Ponosna sem na srce Uniona, ki je globoko povezan z Ljubljano in sledilci znamke po vsej Sloveniji.

Pivovarna Union slovi po novostih in ustvarjanju posebnih okusov in edicij, ki navdušujejo pivoljube. Katere so po vašem ključne prelomnice v zgodovini?

Prva prelomnica je bila zagotovo leto 1997, ko smo predstavili naš prvi radler z okusom limone. Ta pijača je bila prodajni hit in je vizionarsko napovedala prihodnost pivskih trendov in produktov, kar je postalo vodilo za naš razvoj v prihodnjih letih.

Velik trenutek je bila tudi otvoritev Pivnice Union leta 2014. To ni bil zgolj nov prostor za ljubitelje piva, temveč odprt prostor za ljubljansko skupnost – pivoljube, ustvarjalce, glasbenike in estradnike, ki so Pivnico sprejeli za svojo. Enako pomembne so tudi zaključene in poslovne družbe, ki se odločajo za ogled muzeja in kulinarične užitke.

Tretji pomemben mejnik, ki bi ga izpostavila, pa je prišel leta 2016, ko smo lansirali Union Nefiltrirano pivo. To je bilo pravo presenečenje na trgu in je hitro postalo priljubljeno med ljubitelji posebnih piv.

Pivnica, ki letos praznuje deset let, predstavlja srce druženja ob dobrem pivu. Tu se srečujejo pivoljubi, podjetniki in obiskovalci s celega sveta. Na fotografiji: brezalkoholno pivo Union Radler Isotonic. Foto: Jan Lukanović

Kako gledate na vlogo in razvoj muzeja Union Experience, ki je tukaj našel svoj prostor že pred Pivnico?

Naš pivovarski muzej je pravo središče zgodovine varjenja piva v Sloveniji. Muzej Union Experience je res nekaj posebnega, saj hrani več kot 700 različnih artefaktov, povezanih s preteklostjo pivovarstva. V njem obiskovalci lahko spoznajo stare postopke varjenja piva, stroje in orodja, ki so se uporabljala skozi zgodovino. Na ta način smo v tej stavbi združili preteklost, sedanjost in prihodnost: muzej prikazuje našo zgodovino, Pivnica je prostor za druženje in uživanje ob pivu, zdaj pa dodajamo še tretjo enoto – Mestno pivovarno, kjer bomo varili omejene serije posebnih piv.

Muzej Union Experience in Pivnica sta izjemno pomembna dela naše blagovne znamke. S svojo zgodovinsko dediščino in sodobnim pristopom pripomoreta k razvoju in utrjevanju naše relevantnosti med sledilci. Union Experience ni le muzejski prostor, ampak tudi simbol naše tradicije in inovativnosti. Muzej vsako leto prejema vrhunske ocene na TripAdvisorju ter je eden največjih tovrstnih muzejev v Evropi in prvi v Sloveniji. Ponosni smo na bogato zbirko zgodovinskih artefaktov, kjer obiskovalci lahko spoznajo stare stroje in postopke varjenja piva. Do danes je muzej obiskalo že več kot 505 tisoč obiskovalcev, kar dokazuje njegovo priljubljenost in pomembnost za našo kulturno dediščino.

V prihodnje vas torej čaka še en pomemben mejnik – odprtje Mestne pivovarne, ki bo dodala novo dimenzijo k vaši zgodbi. Ta nova enota bo omogočila razvoj posebnih piv in še tesnejše povezovanje z vašimi obiskovalci ter ljubitelji piva.

Mestna pivovarna bo omogočala ročno varjenje, saj gre za povsem drugačen proces kot v avtomatiziranih velikih pivovarnah. Tukaj bomo surovine dodajali ročno, sproti spremljali proces in z njim eksperimentirali. Gre za obrtniški pristop, ki omogoča, da varimo unikatna piva in v središču Ljubljane ponudimo izkušnjo pravega pivovarstva. Naš cilj je ustvariti kraj, kjer bodo ljudje lahko iz prve roke spoznali vse vidike piva – od zgodovine do eksperimentiranja z modernimi okusi.

Foto: Union

Foto: Union

Katera odločitev v zgodovini Pivovarne Union se vam danes zdi najbolj vizionarska?

Ena izmed najbolj vizionarskih odločitev v zgodovini Pivovarne Union je bila gotovo usmeritev v razvoj brezalkoholnih in nizkoalkoholnih piv. Union je bil pionir na tem področju, saj smo že leta 1987 razvili prvo brezalkoholno pivo v Sloveniji – Uni. To je bil v tistem času korak naprej, saj brezalkoholna piva še niso bila tako priljubljena ali razumljena kot danes, vendar je postavil temelje za našo poznejšo strategijo razvoja.

Danes še naprej vlagamo v razvoj teh kategorij, ker vemo, da se potrošniške navade spreminjajo. Brezalkoholna in 0,0 piva postajajo vse bolj priljubljena, še posebej med mlajšimi generacijami, ki cenijo aktiven življenjski slog in odgovorno uživanje pijač. Naš cilj je, da Union ostane vitalna in relevantna blagovna znamka, ki se prilagaja novim trendom in ponuja inovativne rešitve, hkrati pa ohranja zvestobo svojim koreninam.

Z nadaljnjim razvojem v teh segmentih in tudi z inovacijami, kot so manjše serije posebnih piv v Mestni pivovarni, bomo poskrbeli, da bo Union še naprej pomemben igralec na trgu in bo ohranil svojo vodilno vlogo tudi v prihodnosti.

Union je skozi desetletja doživel veliko preobrazb. Kaj menite, da je bil ključ do vašega "preživetja" in uspeha skozi vsa ta leta?

Verjamem, da je ključ do našega uspeha predvsem v stalnem napredku in trajnostni naravnanosti značaja blagovne znamke Union. Kljub številnim preobrazbam smo skozi vsa ta leta ostali zvesti svojim temeljnim vrednotam. Union je znamka, ki slavi ljudi in v ospredje postavlja prijateljstvo, druženje in strast. Te vrednote so vedno bile del našega bistva ne glede na izzive, ki so jih prinesle različne prelomnice.

To se kaže tudi v naših odmevnih komunikacijskih kampanjah, kot sta bili »Za prijatelje!« in "Živjo, življenje!", ki sta slavili pomen prijateljstva in druženja. V letošnji kampanji smo ponovno poudarili, kako pomembno vlogo v življenju igra prijateljstvo, kar je že od nekdaj jedro naše blagovne znamke.

Tako je naš glavni uspeh povezan z ohranjanjem pristne čustvene vezi z ljubitelji našega zmaja. Prav ta čustvena povezanost, skupaj z zavezanostjo k inovacijam in razumevanjem, kaj naši pivoljubi potrebujejo, nas ohranja relevantne na trgu in zagotavlja, da bomo ostali pomemben del družabnega življenja tudi v prihodnje.

"Če bi Union upodobili kot osebo, bi bil to zagotovo zaveznik prijateljstva – izredno družaben lik, ki stavi na povezanost in nikakor ni individualist." Foto: Jan Lukanović

Če bi Pivovarno Union lahko upodobili kot osebo s svojo zgodbo, kakšen bi bil njen značaj? Katere bi bile njene najpomembnejše lastnosti?

Zagotovo zaveznik prijateljstva – izredno družaben lik, ki stavi na povezanost in nikakor ni individualist. Je nekdo, ki vedno podpira svojo skupnost in ustvarja občutek pripadnosti. V tem smislu ima Union tudi močan urban značaj, saj je skozi desetletja postal nepogrešljiv del življenja v mestu in širše.

Union nenehno žene naprej razvoj in inovacije – vedno išče nove priložnosti, raziskuje in odkriva novosti. Usmerjen je v prihodnost, obenem pa spoštuje svojo bogato tradicijo.

Poleg tega Union slavi življenje. To je oseba, ki zna živeti "na polno", kar odraža tudi naš slogan "Uživi na polno". Ta življenjski pristop pomeni, da zna uživati v vsakem trenutku, povezovati ljudi in prinašati veselje v vsakdanja druženja.

Vpetost in pomen Pivovarne Union v lokalni skupnosti

Pivovarna Union je pogosto podpornik raznoraznih dogodkov in iniciativ. Tudi sponzorstva in donacije so pomemben del vašega delovanja. Kako izbirate, katere projekte boste podprli, ter kako se te odločitve skladajo z vrednotami in vizijo podjetja?

Kot največji pivovar v Sloveniji in proizvajalci najbolj priljubljenega piva čutimo veliko družbeno in korporativno odgovornost do vseh naših deležnikov – lokalnega okolja, partnerjev, dobaviteljev, zaposlenih in naših sledilcev. Pivo, skupaj z odgovornim uživanjem, ustvarja močne prijateljske vezi, zato si prizadevamo, da so naši projekti usmerjeni v gradnjo in krepitev skupnosti.

Od samega začetka podpiramo večje glasbene in poslovne dogodke, pri čemer sproti presojamo tudi druge priložnosti, ki se nam zdijo pomembne za lokalno okolje in širšo družbo.

Trdno ste povezani s športom. Vaši začetki v Ljubljani vas povezujejo z lokalno skupnostjo, a ste prisotni po celotni Sloveniji, kjer sponzorirate dogodke, povezane z nogometom, košarko in hokejem. Izredno močno ste povezani tudi z nogometom, že več kot 25 let, v zadnjih letih pa čedalje bolj tudi s kolesarstvom.

Na področju športnih dogodkov smo bili med prvimi, ki smo ponudili piva z 0,0 odstotka alkohola, s čimer smo omogočili uživanje piva tudi na način, ki spodbuja odgovorno pitje. S tem ohranjamo svojo relevantnost tudi v športni družbi, hkrati pa prispevamo k ustvarjanju varnega in odgovornega okolja na prireditvah. Vse naše odločitve glede sponzorstev in donacij so skrbno premišljene in usklajene z našimi vrednotami – gradnja skupnosti, spodbujanje prijateljstva, odgovorno uživanje piva in podpora lokalnim iniciativam.

Union je že več kot 25 let močno povezan z Nogometno zvezo Slovenije. To dolgoletno partnerstvo je osredotočeno na vrednote, kot sta povezovanje in prijateljstvo, kar je osnova naših blagovnih kampanj. Ponosni smo, da podpiramo tako moške kot ženske nogometne ekipe, prvoligaške klube ter Pokal Slovenije, ki nosi ime Pokal Union. Leta 2020 smo skupaj z nogometaši razvili Union Radler Isotonic 0.0 limona. V zadnjih letih smo še dodatno okrepili svojo podporo ženski nogometni reprezentanci in podvojili sredstva za razvoj ženskega nogometa v Sloveniji.

Prav tako podpiramo tudi druge športe, še posebej kolesarjenje. Sodelujemo z Matejem Mohoričem in ekipo Bahrain Victorious, pri čemer smo skupaj z njimi razvili naš drugi Union Radler Isotonic 0.0 pomaranča. Oba izotonična radlerja sta bila zasnovana z mislijo na regeneracijo po športnih aktivnostih, kjer smo v športnikih našli najboljše sogovornike. Podpiramo tudi kolesarske dogodke, kot je med drugim Maraton Franja, in s tem prispevamo k razvoju rekreativnega športa v Sloveniji.

Vsak izdelek v njihovi liniji ima svoje mesto: 0,0 piva so popolna izbira, ko ni čas za alkohol, radlerji so namenjeni regeneraciji po športu. Foto: Jan Lukanović

Tudi okoljevarstveni trendi močno vplivajo na proizvodne industrije. Kako Pivovarna Union sledi globalnim trendom na področju varjenja piva z manjšim ogljičnim odtisom in bolj trajnostnimi praksami?

V Pivovarni Union se zavedamo pomembnosti trajnostnega razvoja in odgovornosti do okolja, zato smo uvedli več tehnologij in praks, ki prispevajo k zmanjšanju našega okoljskega odtisa. Ena izmed ključnih usmeritev je spodbujanje potrošnje piva v vračljivi embalaži, kot so točena piva in piva v steklenicah, namesto pločevink. S tem zmanjšujemo količino embalažnih odpadkov.

Prav tako bomo uvedli trajnostno pakiranje pri pločevinkah, kjer bomo namesto plastične folije uporabljali kartonske multipacke. To je pomemben korak k zmanjšanju uporabe plastike v našem proizvodnem procesu.

Poleg tega smo se osredotočili na zmanjševanje debelin in gramatur obstoječih pakirnih materialov, kot so tanjše folije, lažji kronski pokrovčki ter zmanjševanje teže nevračljivih steklenic, folij in kartonske embalaže. Naš cilj je čim bolj zmanjšati porabo materialov, ne da bi pri tem vplivali na kakovost izdelkov.

Za izdelavo etiket uporabljamo recikliran papir, kar je še en korak v smeri zmanjšanja vpliva na okolje. Te trajnostne prakse so usklajene z našimi prizadevanji za zmanjšanje ogljičnega odtisa in prispevanje k bolj trajnostni prihodnosti.

Leto 2017 je prineslo prelomnico, ko je Heineken lansiral svoje prvo 0,0 pivo. S tem se je začel nov trend v pivovarstvu, ki je postopoma odpravil stigmo brezalkoholnih piv. Foto: Jan Lukanović

Craft pivovarji so s svojim svežim pristopom k varjenju piva obogatili pivovarsko sceno. Ko so začeli pridobivati na priljubljenosti, ste tudi v Unionu prepoznali njihovo vrednost in potencial za sodelovanje.

Poleg brezalkoholnih piv se zavedamo tudi pomembnosti craft pivovarn, ki so v zadnjih letih močno preoblikovale pivovarsko industrijo. V zadnjih petnajstih letih smo priča izjemnemu razvoju pivovarstva z naraščajočo kakovostjo in raznoliko ponudbo piv. Sodelovanje med Pivovarno Laško Union in butičnimi pivovarji, ki bogatijo naš portfelj, ponuja potrošnikom pestrejšo izbiro. To edinstveno sodelovanje, tudi v okviru Združenja slovenskih pivovarn, odpira nove priložnosti za rast. Kot vodilna pivovarna v Sloveniji želimo še naprej spodbujati ta dialog in prispevati k nadaljnjemu razvoju celotnega pivovarskega sektorja.

Tako so danes stili, kot je IPA, nekaj povsem običajnega na našem trgu. Za nas je pomembno, da sodelujemo pri teh trendih, zato z velikimi pričakovanji razvijamo Mestno pivovarno, kjer bomo lahko varili manjše serije piv, eksperimentirali z novimi okusi in potrošnikom približali celoten postopek varjenja piva. Mestna pivovarna nam bo omogočila uporabo nekonvencionalnih sestavin, kot so sadje, začimbe, zelišča in celo staranje piva, kar vodi do inovacij v okusu. Zelo se veselimo, da bomo s to pivovarno ustvarili še več unikatnih piv, prilagojenih sodobnim trendom, in nadaljevali s širjenjem svoje ponudbe.

Katero je vaše najljubše pivo?

Meni je zagotovo najljubši lager, ki je srčika naše blagovne znamke. Lager predstavlja temelje, na katerih gradimo, in je že vrsto let priljubljena izbira naših pivoljubov. Seveda pa ima vsak izdelek v našem portfelju svoje posebno mesto. Na primer, radlerji so odlična izbira, ko smo aktivni ali ko ni pravi čas za alkohol. Posebna piva, kot je Nefiltrirano, pa so kot nalašč za posebne priložnosti, ko želimo nekaj drugačnega in unikatnega. Zelo pa se veselim tudi Mestne pivovarne, ki nam bo omogočila razvijanje prav posebnih okusov in manjših serij piv. To je nekaj, kar nas, pivovarje, resnično navdušuje, saj nam daje priložnost za ustvarjanje in eksperimentiranje z novimi okusi, kar je ena od naših največjih strasti.

"Craft pivovarne so prinesle osvežitev na trgu z manjšimi serijami piv, obrtniškim pristopom in značilnimi profili okusov, ki se pogosto razlikujejo od piva množične proizvodnje." Foto: Jan Lukanović

