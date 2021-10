Pivovarna Union se iz Ljubljane seli v Laško

Varjenje piva Union bodo najpozneje do februarja 2022 prenesli v Laško. Kot so navedli v Pivovarni Laško Union, 35 let star hladilni sistem v ljubljanski pivovarni ni več primeren za obratovanje. Vpliv na zaposlene še ni natančno določen. Na lokaciji Pivovarne Union bodo ostale dejavnosti pakiranja in logistike piva Union.

Odločitev o selitvi je posledica preventivne neodvisne varnostne ocene 35 let starega hladilnega sistema v Pivovarni Union, ki je pokazala, da ta ni več primeren za obratovanje, in bi v prihodnje lahko predstavljal pomembno varnostno tveganje, so zapisali na spletni strani Pivovarne Laško Union.

Premestili bodo dejavnost varjenja in fermentacije

Kot so pojasnili, morajo zato del proizvodnje, ki je vezan na omenjeni hladilni sistem, ustaviti. "Tako bosta varjenje in fermentacija piva Union prenesena v našo pivovarno v Laškem. Pričakujemo, da se bo proizvodnja tam začela najpozneje januarja 2022," so dodali.

Nekatere dejavnosti bodo še naprej izvajali v Ljubljani

Sprememba pa ne bo vplivala na portfelj izdelkov, niti na blagovno znamko Union, so poudarili. Na lokaciji Pivovarne Union bodo ostale dejavnosti pakiranja in logistike piva Union. Proizvodnja brezalkoholnih pijač in vode ter upravne in korporativne funkcije lokacije ne spreminjajo, enako velja za Pivnico Union in muzej Union Experience.

"Prenos dela pivovarske proizvodnje v Laško bo omogočil našo nadaljnjo rast in razvoj, saj obstoječa lokacija v mestnem središču v Ljubljani trenutno to omejuje," so dodali.

Vpliv prenosa dela proizvodnje na zaposlene še ni natančno določen, bodo pa, kot so zapisali, "zagotovili, da bodo zaposleni, ki bodo to spremembo občutili, obravnavani s potrebnim spoštovanjem".

Recept za kultno pivo ostaja isti

V podjetju želijo zagotoviti nadaljevanje poslovanja in ohraniti čim več istih ljudi v proizvodni ekipi. "Tako bomo zagotovili, da potrošnikom še naprej ponudimo kultno pivo Union po enaki recepturi, kot so je vajeni vsa ta leta," še izhaja iz sporočila.

Na obstoječi lokaciji v Ljubljani bodo vzpostavili center inovacij in manjšo mestno pivovarno. Ta bo služila kot središče za razvoj, testiranje in degustacijo novih piv Union in bo poskušala nadgraditi doživetje Union Experience, ki ostaja na tej lokaciji.