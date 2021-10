Renault, Volkswagen, Škoda: krizni obeti ob koncu leta še slabši

Renaultov izpad proizvodnje bo letos med 300 in 400 tisoč avtomobili, ocenjujejo viri znotraj podjetja. Foto: Reuters Renault je letos med tistimi avtomobilski znamkami, ki jih je pomanjkanje polprevodnikov in s tem ohromljena proizvodnja še posebej prizadela. Francoski avtomobilski proizvajalec je septembra napovedal, da bodo letos uspeli izdelati okrog 220 tisoč manj avtomobilov kot lani. Kot kaže pa bo izkupiček proizvodnje celo še mnogo slabši.

Renaultov primanjkljaj bi lahko znašal celo 300 tisoč avtomobilov, je poročal Reuters in se skliceval na več virov znotraj Renaulta. Prvotna napoved bi bila torej lahko slabša skoraj za tretjino. Napovedi se sicer redno spreminjajo in zato so različne tudi ocene, kakšen bi bil lahko letos Renaultov izkupiček. Izdelali bodo očitno med 300 in 400 tisoč manj avtomobilov, je za Reuters ocenjeval eden izmed virov, drugi je primanjkljaj ocenil od 350 do 380 tisoč vozil.

To pomeni okrog osem odstotkov proizvodnje, ki jo je imel Renault leta 2019 pred epidemijo covid-19. Renault napovedi o tako velikem proizvodnem izpadu še ni komentiral.

Volkswagen v glavni tovarni najslabše po letu 1958

Renault seveda ni edini s težavami. Po oceni analitikov bi letos lahko avtomobilski sektor izdelal 11 milijonov manj vozil.

Volkswagen v svoji glavni tovarni v Wolfsgburgu tako malo avtomobilov kot letos ni izdelal že od leta 1958. V zadnjem desetletju so tam letno v povprečju izdelali 780 tisoč avtomobilov, lani so jih uspeli narediti le 500 tisoč. Letos bo ta številka zagotovo še precej nižja. Do danes so v Wolfsburgu letos izdelali 300 tisoč avtomobilov.

Volkswagen je v Wolfsburgu letos izdelal 300 tioč avtomobilov, povprečje zadnjega desetletja je bilo 780 tisoč izdelanih avtomobilov letno. Foto: Reuters

Foto: Škoda

Kriza s polprevodniki je najbolj prizadela proizvajalce avtomobilov, obenem tudi trgovce in kupce. Ti morajo zdaj na nove avtomobile čakati tudi krepko več kot pol leta, ponekod - odvisno od izbranih konfiguracij - tudi več kot eno leto. Zaradi težav z dobavami se zapleta tudi posel tako pri slovenskih dobaviteljih, ki imajo zato toliko manj naročil, kakor tudi v neposredni tovarni avtomobilov Revoz v Novem mestu.

Tam so od začetka epidemije do danes število zaposlenih zmanjšali iz 3.400 (triizmensko delo) na 2.400 (dvoizmensko delo), nato so s prehodom na delo v izmeni in pol število zaposlenih zmanjšali še za 350. Letos do začetka oktobra so zabeležili že 73 dni, ko je proizvodnja avtomobilov stala.

Podobno je trenutno tudi v marsikateri drugi tovarni. Škoda je tako ta teden na Češkem delo v tovarnah ustavila vsaj za dva tedna, povsem mogoče pa je podaljšanje zaprtja.