Teslin največji tekmec: v Münchnu so izdelali prvega #foto

BMW je v svoji skoraj sto let stari tovarni v Münchnu izdelal prvi serijski i4, ki je eden ključnih modelov pri nadaljnji elektrifikaciji znamke. Za Nemce je to pomemben korak naprej tudi pri samem proizvodnem procesu, saj zdaj na eni proizvodni liniji izdelujejo modele z vsemi pogonskimi opcijami, ki jih ponujajo.

"Za tovarno in ekipo je lansiranje modela i4 mejnik na poti do električne mobilnosti. Do leta 2023 bo imela več kot polovica avtomobilov, ki pridejo iz naše tovarne v Münchnu, vgrajen električni pogon. Večina bo polno električnih avtomobilov, München gre v polno elektrifikacijo," je ob tem jubileju povedal Milan Nedeljković, član uprave za proizvodnjo pri BMW.

V isti tovarni nastajajo tudi drugi modeli

Poleg i4 v tovarni v Münchnu proizvajajo še serijo 3, M3 in serijo 4 gran coupe. Za izdelavo i4 so tako lahko uporabili okoli 90 odstotkov obstoječih sistemov proizvodnje karoserijskih delov, dodatne stroje in tehnike pa so uporabili za sestavo litij-ionske baterije. Da so nadgradili celoten proces proizvodnje, so morali v tovarno investirati dvesto milijonov evrov. Do konca leta bodo tam še izdelovali štirivaljne motorje, potem pa bodo proizvodnjo teh počasi selili v Veliko Britanijo v Hams Hall in avstrijski Steyr. Leta 2024 bo proces preselitve proizvodnje motorjev popolnoma končan.

Tovarno so z zadnjo posodobitvijo tudi modernizirali. Poudarek je bil na digitalizaciji, celoten obrat pa so skenirali in izdelali tridimenzionalno digitalno shemo. Do konca leta 2022 bodo to naredili pri vseh pomembnejših tovarnah, digitalni podatki pa bodo na voljo vsem.

Še nekoliko večji poudarek namenjajo trajnostni proizvodnji avtomobilov. Podjetje napoveduje uporabo sistema reverzne osmoze za zmanjšanje porabe vode za šest milijonov litrov. Zadali so si tudi nov cilj - lokalne emisije iz transportne logistike želijo v prihodnjih nekaj letih v tovarni v Münchnu postopoma znižati na nič.

Foto: BMW

Foto: BMW