Prenos najbolj nore kolesarske dirke v soboto na Planet 2

V soboto, 4. septembra, bo že sedmi Red Bull Goni Pony, prenos te retro dirke na Vršič pa si bodo lahko gledalci ogledali na Planet 2. V dogajanje se bomo vklopili ob 15. uri in ga spremljali do 16.35.

V soboto, 4. septembra, se bodo ljubitelji koles pony znova pognali na Vršič. Lani se kolesarske dirke ni udeležilo ravno rekordno število kolesarjev, saj je bila zaradi omejitev ob epidemiji udeležba skrčena na največ 500 tekmovalcev, a kljub temu je Red Bull Goni Pony zabeležil nov rekord. Gorski tekač Luka Kovačič je za 13-kilometrsko traso z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami potreboval samo 39 minut in 39 sekund, v ženski konkurenci pa je bila znova nepremagljiva Laura Šimenc, ki je zmagala že četrtič. Štartno črto je prečkala s časom 45 minut in 48 sekund, zadnji del je prevozila celo z zlomljenim krmilom.

Start letošnjega dogodka Red Bull Goni Pony bo ob 15. uri, ogledali pa si ga bomo lahko v živem prenosu na Planet 2. Za povezovanje kolesarskega dogodka z največ stila bo poskrbel Tomaž Cuder, pred mikrofonom pa se mu bo pridružil tudi Filip Flisar.

