Retro dirka na Vršič letos brez "številčnih" omejitev

Ljubitelji klasičnih 20-palčnih zložljivih koles brez prestav in pripadajoče kostumografije si na koledarju obkrožite 4. september. Udeležbo na prireditvi Red Bull Goni Pony je lani okrnil koronavirus, letos pa število prijavljenih po zagotovilih organizatorjev ni omejeno.

Sedma izvedba kolesarskega juriša Red Bull Goni Pony bo letos potekala prvo septembrsko soboto, ko se bodo ljubitelji koles Pony in atraktivnih oprav znova pognali na Vršič.

Jih bo tokrat več kot 1.320?

Če se je retro dirke lani zaradi covid-19 lahko udeležilo zgolj 500 kolesarjev in kolesark, letos število udeležencev ni omejeno, prijave pa so že odprte.

Največ ljubiteljev zabave in premagovanja višinskih metrov na klasičnih 20-colskih kolesih brez prestav se je prireditve udeležilo leta 2019, in sicer 1.320. Med udeleženci bo tudi nekdanji smučar prostega sloga, Filip Flisar. Rekorder "retro vršiške trase" je z 39 minutami in 39 sekundami Luka Kovačič. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Lani padla časovna rekorda

Rekord 13-kilometrske trase z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami pripada gorskemu tekaču Luki Kovačiču. Lani je za vršiški retro izziv potreboval zgolj 39 minut in 39 sekund.

V ženski konkurenci najhitrejši čas pripada Lauri Šimenc (45 minut in 48 sekund), ki je lani slavila še četrtič zapored.

Foto: Matic Ritonja/Sportida