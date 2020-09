Nor rekord: s ponijem na Vršič v manj kot 40 minutah! #foto

Gorski tekač Luka Kovačič je postavil nov rekord s kolesom pony na Vršič. Za 13-kilometrsko traso z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami, je potreboval samo 39 minut in 39 sekund.

Gorski tekač Luka Kovačič je postavil nov rekord s kolesom pony na Vršič. Za 13-kilometrsko traso z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami, je potreboval samo 39 minut in 39 sekund. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je bilo na štartu šeste izvedbe Goni Pony samo 500 tekmovalcev. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kljub ukrepom, ki so organizatorje prisilili, da so močno zdesetkali listo udeležencev – lani jih je bilo na štartni listi več kot 1300, letos so se morali ustaviti pri številu 500 –, dirka ni izgubila na svojem šarmu in sproščenosti, tisti najboljši pa so ohranili svojo nepopustljivost in pedala navili do konca.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Rekorda v obeh konkurencah!

Tak je bil tudi rezultat. Luka Kovačič, gorski tekač, ki je konec avgusta v enem zamahu oziroma v manj kot 14 urah pretekel pet najvišjih slovenskih vrhov, je za 13-kilometrsko traso z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami, potreboval samo 39 minut in 39 sekund, kar je nov rekord vožnje s ponijem na Vršič.

Gorski tekač Luka Kovačič je resno zagrizel v vršiški klanec. Za 13-kilometrsko traso z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami je potreboval samo 39 minut in 39 sekund, kar je nov rekord vožnje s ponijem na Vršič. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Skoraj pet minut za Kranjčanom, ki je sicer tudi nekdanji cestni kolesar, je v cilj pripeljal Srečko Brulc (44:26), tretje mesto pa je pripadlo Alexandru Petru (45:44).

V ženski konkurenci je bila znova nepremagljiva nesporna kraljica dirke Goni Pony – zmagala je že četrtič, to pa je tudi njen četrti nastop na tej dirki –, doktorica veterinarskih znanosti Laura Šimenc. Štartno črto je prečkala s časom 45 minut in 48 sekund, zadnji del je prevozila celo z zlomljenim krmilom.

Laura Šimenc je bila med dekleti znova nepremagljiva, prehiteli pa so jo samo trije fantje. Od Kranjske Gore do Vršiča je potrebovala samo 45 minut in 48 sekund, kar je pet minut hitreje kot lani. To je njena četrta zmaga na tej dirki. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Drugo mesto je osvojila gorska tekačica Barbara Trunkelj (51:56), tretje pa Tanja Rode, ki je za traso porabila uro, dve minuti in 35 sekund (1:02:35).

Utrinke z dirke si oglejte v fotogalerijah Matica Ritonje/Sportida:

1. del:

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

2. del:

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

3. del:

1 / 57 2 / 57 3 / 57 4 / 57 5 / 57 6 / 57 7 / 57 8 / 57 9 / 57 10 / 57 11 / 57 12 / 57 13 / 57 14 / 57 15 / 57 16 / 57 17 / 57 18 / 57 19 / 57 20 / 57 21 / 57 22 / 57 23 / 57 24 / 57 25 / 57 26 / 57 27 / 57 28 / 57 29 / 57 30 / 57 31 / 57 32 / 57 33 / 57 34 / 57 35 / 57 36 / 57 37 / 57 38 / 57 39 / 57 40 / 57 41 / 57 42 / 57 43 / 57 44 / 57 45 / 57 46 / 57 47 / 57 48 / 57 49 / 57 50 / 57 51 / 57 52 / 57 53 / 57 54 / 57 55 / 57 56 / 57 57 / 57

Preberite še: