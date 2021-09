Jeseni se bomo zbujali z oddajo Jutro na Planetu

Jesen na Planet prinaša še eno novost, od 20. septembra se bomo namreč zbujali z oddajo Jutro na Planetu, ki jo bosta vodila Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa. Oddaja bo polna raznolikih tem, zanimivih gostov, uporabnih nasvetov in vklopov v živo, ekipa pa se bo odpravila tudi v različne kotičke po Sloveniji ter predstavljala manj znane lokalne junake in zgodbe.

Od ponedeljka, 20. septembra, se bodo lahko gledalci in gledalke zbujali v družbi Jutra na Planetu. V nov dan nas bosta v prenovljenem studiu popeljala Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa, ki nas bosta že med pitjem prve kave zabavala in informirala. "Jutro je res pomemben del našega dneva. Če se lahko jutro začne pozitivno, s takšno pravo energijo, se mi zdi, da znamo marsikomu polepšati dan oziroma mu pomagati dobro začeti dan," pravi Taiji, ki dodaja, da bo oddaja poskušala s svojimi raznolikimi temami zajeti čim širši krog gledalcev in gledalk.

Oddajo Jutro na Planetu bo vsak dan zaznamovala nova tema dneva z gosti, stalnica pa bodo novice dneva, jutranja telovadba, vklopi s terena ter različne poučne vsebine z zanimivimi dejstvi. Ekipa Jutra na Planetu bo spregovorila o širokem naboru aktualnih tem, zdravstvu, vzgoji otrok, hortikulturi, estradi in še marsičem, obiskali pa bomo tudi zanimive kraje, spoznali lokalne zgodbe in ljudem dali glas.

Taiji Tokuhisa in Suzana Kozel Foto: Planet TV "Vsekakor bomo skušali priti do ljudi tudi tako, da se bomo premikali po vsej Sloveniji. Glede na to, da sem s Ptuja, sem zagovornica tega, da je treba predstaviti tudi druge kraje, ne samo prestolnice," pravi Suzana, ki meni, da lokalni kraji skrivajo marsikatero privlačno zgodbo. "Prišli bomo tudi v vaše domače okolje, kjer bomo pripravili zanimive zgodbe. Na Planetu bomo poskušali dati glas tudi tistim, ki mogoče niso slišani vsak dan," sklene voditeljica.

Pri ustvarjanju oddaje kot urednika sodelujeta Mathias Štefančič in Manja Stević, ki jo bomo lahko videli tudi pred kamero. Obljublja oddajo, polno energije in zanosa. "Vedno bomo imeli kakšnega zanimivega gosta, ki bo pritegnil že zjutraj, da bo tista kavica še slajša in da se bomo tudi kaj novega naučili. Spodbujali bomo tudi mlade talente, mlade podjetnike, start-upe," pravi Manja ter napoveduje tudi veliko uporabnih vsebin za starše in novic iz živalskega sveta, ekipa pa se bo dotaknila tudi vsakdanjih junakov, ljudi, ki gradijo našo družbo.

V Jutro na Planetu se bomo prvič zbudili že v ponedeljek, 20. septembra, ob 7.25 – na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.