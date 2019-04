Novinar Melisso McCarthy vprašal, kako kot debeluška sploh dobi delo

Odbito komedijo Tatica identitete (Identity Thief) si lahko na Planetu ogledate v soboto ob 20. uri.

Igralka Melissa McCarthy se že od srednje šole bori s prekomerno težo, a v zadnjih letih se je s kilogrami nehala obremenjevati. Še vedno pa so z njenim videzom obremenjeni mediji, ki ji pogosto zastavljajo vprašanja o njenem telesu. "Zdi se mi neumno in dolgočasno, prav zares. Nihče ne sprašuje moškega, kako mu uspeva obdržati tako vitke noge, kar je mimogrede nekaj, kar so me v preteklosti že vprašali," je povedala v enem od intervjujev.

Melissa McCarthy in Jason Bateman v filmu Tatica identitete.

"Če je to najbolj zanimiva stvar o meni, potem si moram omisliti kmetijo s sivko v Minnesoti in opustiti igralstvo. Mora biti kaj več," je še povedala 48-letna igralka, ki na prvo mesto postavlja svojo družino, moža Bena Falcona ter njuni hčerki Vivian in Georgette.

Novinar se je obregnil ob njeno "gromozansko velikost"

Skozi celotno kariero, ki ji je prinesla tudi dve nominaciji za oskarja, se je soočala s slabšalnimi komentarji in neumestnimi vprašanji. Pred premiero uspešnice Dekliščina (Bridesmaids) jo je tako novinar med intervjujem nenehno spraševal, ali je "šokirana, da sploh najde delo v tem poslu, glede na njeno gromozansko velikost."

Epidemija žensk s slabo samopodobo

Dogodek še zdaleč ni osamljen, Melisso pa poleg dvojnih standardov poročanja o moških in ženskah v filmskem poslu motijo tudi lepotni ideali, ki so skregani z resničnostjo:

"V naši državi vlada prava epidemija žensk in deklet, ki imajo slabo samopodobo, in zakaj? Zaradi videza 0,5 odstotka človeške rase. Začne se v rani mladosti. Moje sporočilo je, da dokler smo zdravi, potem uživajmo in sprejmimo kateri koli tip telesa, ki nam je bil dan."

