Največje nakupovalno središče Citypark po novem krasi fascinantna stena

"Prenovljena podoba osrednjega dela Cityparka v prostor prinaša novo svežino in modernost, hkrati pa predstavlja različne tipe ljudi. Na ta način se lahko z njo poenotijo različne generacije naših obiskovalcev," je ob novi, fascinantni podobi stene, ki povezuje pritličje in prvo nadstropje središča ob trgovini Intimissimi, poudaril Andrej Ropret , center manager Cityparka.

Prenovljena podoba stene v največjem nakupovalnem središču Cityparku.

Največje nakupovalno središče v Sloveniji vseskozi in z veseljem sodeluje z lokalno skupnostjo. "Pri tem projektu smo sodelovali z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Študentje so dobili res zanimivo nalogo, in sicer pripraviti popoln grafični predlog za novo podobo stene. Skupno je v projektu sodelovalo 46 študentov smeri Grafične in interaktivne komunikacije ter Grafična in medijska tehnika. Razdeljeni so bili v deset skupin. Zelo sem vesel, da so študentje pokazali toliko idej, energije in entuziazma. Prejeli smo 10 res vrhunskih idej in odločitev o zmagovalcu je bila zares težka," je dodal Ropret.

Ekipa študentov, mentor prof. Jure Ahtik in asistentka Veronika Štampfl iz Naravoslovnotehniške fakultete ter Andrej Ropret in Maja Vidmar iz Cityparka.

Prejete idejne predloge je nato pregledal arhitekturni oddelek podjetja SES Avstrija in v sodelovanju z marketingom izbral favorita. Zmagovalna skupina je bila tudi nagrajena.

"Povezava z gospodarstvom je za Univerzo izjemnega pomena. Omogočiti, da študenti že med študijem pridobijo konkretne izkušnje in z izvedbo projektov za resnične naročnike nadgradijo svoje znanje, je ena pomembnejših usmeritev, ki jim sledimo na Naravoslovnotehniški fakulteti. Ko se povežeta največja slovenska univerza in največje nakupovalno središče v državi, je rezultat lahko samo največji in najboljši projekt, na katerega smo vsi zelo ponosni," pa je poudaril doc. dr. Jure Ahtik, mentor pri omenjenem projektu.

Zmagovalna ekipa študentov, katerih ideja zdaj krasi prenovljeno steno v Cityparku

