Melani Mekicar razkrila, kaj vse so jo že klicali #video

Nocoj ob 19.50 si boste na Planetu lahko ogledali kviz Milijonar, v katerem bo voditelj Jure Godler poleg običajnih tekmovalcev gostil tudi prvo VIP-tekmovalko. Televizijska voditeljica in igralka Melani Mekicar, ki bo dobitek v kvizu namenila v dobrodelne namene, je med drugim razkrila, da njena ime in priimek marsikomu povzročata precej preglavic.

Ko je voditelj kviza Milijonar Jure Godler napovedal tokratno VIP-tekmovalko Melani Mekicar, jo je najprej vprašal, ali je prav izgovoril in naglasil njeno ime in njen priimek.

Priljubljena televizijska voditeljica je potrdila, da ja in da je pravzaprav eden redkih, ki mu je to uspelo v prvem poskusu. Povedala je, da se velikokrat zgodi, da iz Mekicar postane Mekičar, da njeno ime in priimek napačno naglasijo ali pa jo celo preimenujejo v Melanijo. Več v zgornjem videu.

Melani Mekicar in voditelj Jure Godler v kvizu Milijonar, ki si ga boste lahko ogledali nocoj na Planetu. Foto: Planet TV

Jure in Melani sta v oddaji, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.50, spregovorila tudi o njeni dosedanji uspešni voditeljski karieri in o tem, kam jo bo pot vodila v prihodnosti. "Trenutno me vleče v igralsko smer," je razkrila Melani in dodala, da je v zadnjih dveh letih sodelovala pri dveh televizijskih serijah, v katerih jo bodo gledalci lahko kmalu videli. Tudi v prihodnje si želi še nadaljevati kariero v tej smeri.

Tokratna VIP-tekmovalka bo osvojeni znesek namenila Društvu ženska svetovalnica. Kako uspešna bo, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu od PONEDELJKA do SREDE ob 19.50 na Planetu.

