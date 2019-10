Marko Potrč je za uspeh žrtvoval tudi svoje dlake #foto

Če amaterski kolesar ni tako dober kot profi, naj tako vsaj izgleda. Dokler govorimo o “aerodinamičnih” nogah in telesu, seveda 😁 So rekli pobrij se, Marko. Bo bolj letelo! Je pa hec, ko te @lilizagar fotka, ko se pripravljaš na tekmo kot pravi ded... torej, ko si briješ noge. Da bo imela dokaz, je rekla. Je pa res, da mi je to prišlo po eni strani zelo prav, ker lahko tako nardim res spontan uvod v sodelovanje z @panasonic_is_now Sem nameraval delat kakšne fotke s fotografom za to, pa me je draga prehitela. Se mi zdijo spontane tudi bolj pristne, če sem odkrit. Pa čeprav narjene s telefonom. Preveč hvalit tega trimerja od Panasonic sicer še ne smem, ker sem ga prvič preizkusil, ampak za 2. mesto 🥈v generalni razvrstitvi na moji razdalji @granfondo.pag je bilo dovolj. Zdaj pa ne vem, ali je tak hitro letelo zaradi gladkih nog in rok, ali je bilo kaj drugega 😄🙏🏻 Karkoli, lep dan je bil. Še več takšnih! #zgrabisvojlook #cyclinglife #aerodynamic #cyclingrace #granfondopag #sport #sports

A post shared by Marko Potrč (@markopotrc) on Sep 28, 2019 at 10:59am PDT